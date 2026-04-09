Javier Milei viajará a Israel para participar de la ceremonia por el Día de la Independencia del país

A la espera del alto el fuego definitivo en la Guerra en Medio Oriente, Javier Milei confirmó este jueves que viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril para participar de la ceremonia por el Día de la Independencia de ese país, a la que también será invitado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según pudo saber Clarín, el mandatario argentino confirmó su presencia en la ceremonia de encendido de antorchas, programada para el 21 de abril, pero su participación está sujeta al devenir de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

El propio Presidente confirmó este jueves la que será su tercera visita oficial a Israel desde que asumió con un retuit de una nota de la Agencia Judía de Noticias (AJN) en la que confirman que viajará para participar en la tradicional ceremonia y también se espera la visita de Trump.

La AJN precisó que se espera una actuación de la nieta de Donald Trump, Arabella, hija de Ivanka Trump y Jared Kushner, en el marco de los eventos oficiales por el Día de la Independencia.

De concretarse, el viaje se da en medio de la fuerte tensión en la región por el turbulento comienzo de la tregua de dos semanas para frenar la guerra con Irán.

Fuente: Clarín