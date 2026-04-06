Trágico vuelco en San Luis: tres jóvenes murieron al despistar en la autopista 55 y hay dos heridos graves

Tres jóvenes murieron al protagonizar este domingo a la madrugada un accidente en el kilómetro 861 de la autopista 55, en sentido a la ciudad de Tilisarao, en San Luis . Además, hay dos heridos .

El hecho ocurrió cerca de las 3:20 de la mañana en el tramo comprendido entre Naschel y Tilisarao, cuando un auto en el que viajaban cinco personas, se despistó y luego habría volcado , según informes que publicó la agencia Noticias Argentinas. Hasta el momento se desconocen las causas del episodio.

Dicho medio añadió que, de acuerdo a fuentes oficiales, efectivos de la Comisaría 24° de Naschel solicitaron la presencia de bomberos voluntarios de Tilisarao y Naschel, quienes, junto a los paramédicos y policías, se encargaron de las tareas de rescate y traslado de los heridos.

En el lugar, constataron que tres de los cinco ocupantes del vehículo habían fallecido , mientras que otros dos sufrieron heridas graves y fueron derivados de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo” de San Luis.

En tanto, los medios locales señalaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Eduardo Alfredo Ramírez , de 38 años, José Gabriel Salinas , de 21 años y Francisco Valentín Gonzales , de 20 años.

Además, indicaron que el domingo el centro de salud difundió un parte médico sobre el estado de salud de los dos sobrevivientes y, de acuerdo al informe oficial, ambos pacientes, de 24 años, ingresaron con diversas lesiones producto del accidente, uno de ellos presentaba una fractura de escápula izquierda, además de fracturas en el antebrazo izquierdo y en la muñeca izquierda.

El joven se encuentra internado en Sala de Cuidados Moderados, bajo control del dolor y evolución clínica, con conducta expectante y pronóstico reservado, mientras que el otro paciente presentaba cuatro fracturas costales, con tórax estable y permanecía internado en la misma sala, hemodinámicamente estable, con buen control del dolor, bajo seguimiento médico y con pronóstico reservado.

El Club Sarmiento Juventud Unida, a través de un posteo en las redes sociales, expresó su dolor y consternación por la muerte de los jóvenes, que eran parte de la institución, indicó El Diario de la República.

“Tilisarao de luto. Nuestro más profundo y sincero pésame a toda la familia de Alfredo Ramires, Francisco González y José Salinas en este doloroso momento. Nos toca despedir con enorme tristeza a tres jóvenes que han sido parte de nuestra institución, que han vestido con orgullo nuestros colores y que han dejado su huella en nuestro fútbol y en cada persona que compartió con ellos dentro y fuera de la cancha”, señaló la dirigencia de “Sarmiento Juventud Unida”.

Además, el intendente de Tilisarao, Juan Manuel Olguín, disputo mediante un decreto duelo por tres días.

Fuente: Clarín