El día más importante de la misión Artemis II: los astronautas pasaron por el lado oculto de la Luna y rompieron un récord de Apolo 13

La misión Artemis II vivió este lunes una jornada histórica. A las 20.02, la nave Orión alcanzó su máximo acercamiento a la Luna y los astronautas a bordo contemplaron partes nunca antes vistas del satélite. Unas horas antes, superaron el récord de distancia de Apolo 13 : la tripulación quedó más lejos de la tierra que cualquier otra en la historia.

Se tardó más de 50 años y valió la pena. La misión Artemis, con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, partió el miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy. El viaje tiene una duración de diez días y estaba programado que este lunes fuera el día más importante de toda la misión de la NASA .

La trasmisión oficial de la agencia espacial comenzó a las 14, con comentarios tanto de astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos en el centro de Control de Misión en Houston, Texas. Sin embargo, a las 14.56 (hora argentina) se vivió un momento emotivo e histórico.

La nave Orion giró alrededor de la Luna y alcanzó una distancia récord de 406.772 kilómetros de la Tierra . Así superó por 6.601 kilómetros el récord de distancia de 1972 establecido por el Apolo 13. Estos astronautas se adentraron en el espacio cómo nunca antes y fueron testigos de la cara oculta de la Luna jamás vista por ningún ser humano.

"Al superar la distancia que los humanos jamás han recorrido desde la Tierra, honramos los extraordinarios esfuerzos y hazañas de nuestros predecesores en la exploración espacial... Pero, sobre todo, elegimos este momento para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no perdure", dijo sobre la hazaña Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Luego de batir el récord, la tripulación se tomó un momento para nombrar algunos cráteres en la Luna y señalaron que pudieron verlos a simple vista. A las 15.45 arrancó el período de observación lunar . Todas las ventanas de la nave espacial apuntaron hacia el satélite natural y la tripulación se encontró lo suficientemente cerca de la Luna para poder realizar observaciones científicas relevantes.

Los tripulantes de la nave propusieron llamar "Carroll" a un cráter sin nombre en homenaje a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman. En ese momento, los cuatro se abrazaron muy emocionados.

Además, la sonda Integrity capturó una imagen inédita de la Cuenca Orientale, el cráter oscuro y anillado de 965 kilómetros de ancho situado cerca del centro de la superficie lunar que solo se puede ver de forma parcial desde la Tierra. El comandante Reid Wiseman lo describió como "tridimensional" e "increíblemente dinámico".

Luego, hubo un período de 40 minutos entre las 19.44 y 20.25, en el que se perdió la comunicación con la nave ya que los astronautas pasaron detrás de la Luna.

No se trató de una falla técnica ni una emergencia: simplemente la Luna se interpuso entre la nave Orión y las antenas de la Red de Espacio Profundo (DSN), el sistema de comunicaciones terrestres de la agencia espacial estadounidense. Según explicó la NASA, durante ese período, la roca del satélite bloqueó físicamente las señales de radio entre la nave y el centro de control en Houston.

A las 19.43, Artemis II desapareció detrás de la cara oculta de la Luna y las comunicaciones con la NASA se interrumpieron por completo.

Antes de perder el contacto, el piloto Victor Glover dejó un mensaje: "Seguiremos sintiendo su amor desde la Tierra, y a todos ustedes allá abajo en la Tierra, los queremos desde la Luna".

"Nos vemos del otro lado" ; fue la respuesta de la estación espacial estadounidense.

Sin embargo, el momento más esperado fue a las 20.02 (hora argentina) durante el apagón, cuando la misión Artemis II alcanzó el punto de mayor acercamiento a la Luna, a 6.500 kilómetros de distancia de la superficie lunar. La transmisión regresó a los 50 minutos cuando Houston volvió a escuchar las voces de los tripulantes.

"Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Asía, Africa, Oceanía estamos viéndolos a ustedes. Estamos agradecidos de escucharlos. Exploraremos, construiremos, visitaremos de nuevo... pero sobre todo eligiremos la tierra y nos eligiremos a nosotros. Estamos de camino en regreso a la Tierra", dijo Christina Koch al volver la comunicación.

Un mensaje que emocionó a todos. La misión Artemis II ya comienzó el regreso a la Tierra, programado para el 10 de abril.

Artemis II has reached its maximum distance from Earth. On the far side of the Moon, 252,756 miles away, Reid, Victor, Christina, and Jeremy have now traveled farther from Earth than any humans in history and now begin their journey home. Before they left, they said they hoped…

Los tripulantes se colocaron en las ventanas de la nave con cámaras en mano y capturaron las primeras imágenes. “Es increíble ver este lado de la Luna”, declaró Christina Koch, la primera astronauta mujer en orbitar la Luna.

Y agregó: "Podemos ver la Luna y la Tierra al mismo tiempo en este momento . Es interesante porque la Tierra se ve mucho más brillante".

Además, los astronautas afirmaron que la parte no visible del satélite desde la Tierra tiene una corteza más gruesa, más cráteres y menos mares lunares. Además, Christina Koch explicó que tiene varios cráteres pequeños que "parecen una pantalla de lámpara con diminutos agujeros".

Horas antes, la NASA mostró una fotografía en su página oficial de la cara visible de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. En la imagen se ve a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de su cuenca Oriental, la cual nunca antes fue vista por el ser humano.

"Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos" , dijo la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana (una superficie en la que hay dibujadas varias circunferencias concéntricas), ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

Si bien muchos la llaman la "cara oscura" de la Luna, esto es incorrecto. Aunque desde la Tierra siempre vemos la misma parte, todas las caras del gran satélite están iluminadas por el Sol, durante periodos de tiempo iguales.

Esto ocurre porque la Luna tarda en dar una vuelta sobre sí misma el mismo tiempo que demora en girar alrededor de la Tierra, por lo que hace que el satélite siempre nos muestre la misma cara y esconda a una de ellas.

Los astronautas recibieron formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

Los astronautas de la misión pudieron ver la Tierra y la Luna desde la misma ventana. La Luna estuvo en su fase gibosa, es decir: iluminada más de la mitad, pero menos del 100% de su superficie fue visible.

El piloto Victor Glover expresó que el terminador (terminator, en inglés, o línea terminadora), la división natural entre el día y la noche en la Tierra o la Luna, fue "lo más impactante" que vio hasta el momento.

“Hay tanta magia en el terminador, en las islas de luz, en los valles que parecen agujeros negros. Si pisaras alguno de esos caerías directamente al centro de la luna. Es visualmente fascinante", expresó en aquel momento.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín