Qué significa que dejes todo sucio después de cocinar, según la psicología

Dejar la cocina desordenada después de cocinar es un hábito más común de lo que parece. Para algunos es sólo una cuestión de falta de tiempo, mientras que para otros es una señal de desorganización.

Sin embargo, la psicología ofrece una explicación más profunda: este comportamiento puede estar vinculado al estrés, la personalidad y la forma en que cada persona gestiona sus prioridades.

Dejar los platos y utensilios sin lavar no siempre responde a la falta de ganas. Según el psicólogo Joseph Ferrari , especialista en procrastinación, el desorden suele estar relacionado con la tendencia a postergar tareas que no generan gratificación inmediata .

En este sentido, limpiar después de cocinar puede percibirse como algo secundario, en especial cuando la persona está cansada o mentalmente saturada .

Un estudio publicado en el Journal of Environmental Psychology, titulado “The dark side of home: Assessing possession clutter on subjective well-being” , demostró que los espacios desordenados tienen un impacto negativo en el bienestar y aumentan los niveles de estrés.

Esto significa que dejar la cocina sucia no solo puede ser consecuencia del agotamiento , sino también un factor que lo empeora , al generar un círculo difícil de romper.

Otra investigación de la Cornell University , liderada por el investigador Brian Wansink , encontró que los ambientes desordenados, como una cocina con platos acumulados, generan sensación de caos y falta de control.

Según el estudio, este tipo de entorno puede aumentar la ansiedad y afectar el comportamiento diario, reforzando hábitos como la procrastinación o la dificultad para tomar decisiones.

Desde la psicología también se plantea que este hábito puede estar ligado a una forma distinta de organizar la rutina . Algunas personas priorizan el descanso o el disfrute después de cocinar, dejando la limpieza para más tarde.

Fuente: TN