Tensión en Avellaneda y en el puente Saavedra por una protesta de piqueteros

Grupos de manifestantes desafiaban este martes al protocolo antipiquetes en varios accesos a la ciudad de Buenos Aires. A media mañana, la tensión se sentía con más rigor en una de las subidas al puente Pueyrredón , a la altura de la avenida Mitre, donde se quemaban neumáticos sobre la acera, y a la altura del puente Saavedra , donde la Policía de la Ciudad no dejaba avanzar a los manifestantes.

Los integrantes de las organizaciones sociales y efectivos de distintas fuerzas de seguridad quedaron cara a cara al impedir que la formación de manifestantes asciendan.

“Es un reclamo justo porque están eliminando un programa esencial como lo es Volver al Trabajo; dejaron 300 mil personas sin laburo. Es una manifestación pacífica” , se quejó el líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni , desde Avellaneda. “Nuestra intención no es pasar. El Gobierno actúa como si hubiera estado de sitio; no se puede manifestar en la Capital, donde corresponde” , añadió el referente a los medios presentes.

La protesta se repetía en varias partes del país en el contexto de una jornada nacional de manifestación con cortes de ruta y movilizaciones en distintos puntos. La medida, que comenzó a las 10, tiene como eje el rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y a la decisión de avanzar contra los programas sociales .

La convocatoria incluye “100 cortes y protestas en todo el país” y apunta contra lo que definieron como “la motosierra de Milei contra los más pobres”, se indicó en un comunicado.

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva , culpó al gobierno bonaerense por las protestas . “Mientras su cartera de Seguridad decida no aplicar el protocolo antipiquetes, esto tiene consecuencias: la calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno, y millones de argentinos que quieren circular, trabajar y vivir en paz quedan perjudicados” , escribió la funcionaria en su cuenta de X.

La tensión también se sentía en el cruce de la avenida General Paz con la ruta 3, en el puente La Noria y en la autopista Buenos Aires-La Plata, que era cortada en dos puntos: en el ingreso desde la capital bonaerense hacia el centro porteño y a pocos metros de la altura del peaje de Hudson, según informó LN+ . La interrupción del tránsito provocaba un caos sobre la vía, donde algunos conductores que quedaron en medio de la medida de fuerza retomaban en contramano para escapar de la protesta.

“Nuestras fuerzas federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA” , resaltó Monteoliva en su cuenta ante las múltiples manifestaciones.

La protesta fue convocada por el Frente de Lucha Piquetero , otras organizaciones de la economía popular y partidos de izquierda, que denunciaron un fuerte deterioro social y laboral. Entre las principales consignas, los manifestantes comunicaron que rechazan “Un millón de despidos” y el cierre del programa Volver al Trabajo .

Días atrás, a través del Ministerio de Capital Humano , el Gobierno comunicó que el último día de cobro de ese plan sería el 7 de abril y fundamentó que la medida se tomó de acuerdo al objetivo que plantea la cartera que conduce Sandra Pettovello sobre “priorizar la inserción laboral formal” y “eliminar la intermediación en los planes sociales” .

Fuente: La Nación