Los gobernadores de Provincias Unidas priorizan sus reelecciones, pero exploran nuevas alianzas para 2027

Con un Javier Milei dispuesto a profundizar la polarización con el kirchnerismo y la mira puesta en 2027, Provincias Unidas empieza a mostrar ciertos signos de dispersión y no logra posicionarse como una tercera vía. Tras un incómodo debut en las urnas en octubre del año pasado, sus gobernadores ponen el foco en apuntalar su gestión ante la posibilidad de reelegir mientras evalúan cómo plantarse para los próximos comicios nacionales.

“ Es un momento de tránsito y en todo caso de conversaciones”, reconoció a LA NACION un dirigente al tanto del armado federal que nació el año pasado a partir de un acuerdo entre Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). En el entorno de ambos aclaran que los gobernadores siguen igualmente comprometidos con el proyecto de centro que impulsaron, pese a que en las últimas semanas empezaron a abrirse nuevas alternativas.

El 19 de marzo, Mauricio Macri encabezó una reunión del Consejo Nacional de Pro para relanzar su partido y reconstruir su identidad alejado de La Libertad Avanza (LLA). Prevén tener un candidato propio en la carrera por la Casa Rosada el año que viene, aunque quieren esquivar una danza de nombres prematura. “Antes de hablar de piloto, estamos poniendo a punto la carrocería”, había resumido una histórica dirigente del partido amarillo a LA NACION en la previa de la cumbre.

La iniciativa de la cúpula de Pro para desmarcarse del oficialismo nacional -que también incluye una gira del expresidente para apoyar a dirigentes provinciales y distritales de su espacio- abrió la posibilidad de ampliar la coalición de centro . Eso es, al menos, lo que sugirió esta última semana Pullaro.

El fundador de Provincias Unidas -que mantiene una difícil relación con la Casa Rosada - volvió a insistir con la necesidad de construir un “frente democrático, republicano y de centro” . En ese contexto, detalló: “Es con Provincias Unidas por supuesto, es con Macri si quisiera ingresar a un frente político , y es con muchos actores políticos y sociales que crean en esto”.

Lo cierto es que Pro ya cuenta con su propia terminal en el armado federal a través del gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El mandatario tiene un alfil en la Cámara alta - Edith Terenzi - que, a fines de febrero, conformó el interbloque Impulso País con sus pares amarillos Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa) y los senadores del bloque Provincias Unidas, Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes).

La posibilidad de recrear una alianza similar, pero fuera del ámbito parlamentario, está latente. “¿Vos nos ves muy alejados de Pro?" , ironizó una fuente al tanto del armado de Provincias Unidas ante la consulta de este medio. En Pro, un dirigente que participó de la organización de la cumbre había deslizado a LA NACION que el sello amarillo no descarta volver a aventurarse en un frente como lo fue Cambiemos en 2015, pero que la reconstrucción de su propio espacio es la prioridad en este momento.

Entre los gobernadores tampoco domina la urgencia. El foco está puesto en fortalecer la imagen de sus gestiones a nivel provincial , en especial ante la posibilidad de reelegir. En este contexto, por ejemplo, Pullaro anunció que firmaría un convenio con Nación y se haría cargo de la reparación de la ruta nacional A012. “ Santa Fe es una garantía de gestión: cuando empezamos una obra, la terminamos, a pesar de haber recibido deudas y postergaciones”, dijo.

Vamos a hacernos cargo de reparar la ruta nacional A012, un reclamo que venimos haciendo por su muy mal estado y la falta de mantenimiento. Firmaremos un convenio con el Gobierno Nacional. Tenemos un proyecto productivo y la provincia asume una tarea postergada por años que le…

De los seis gobernadores que integran la coalición -a los ya mencionados se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)-, cinco se jugarán su continuidad al frente del Ejecutivo en las urnas en 2027.

Solo el correntino -que asumió en diciembre del año pasado- no enfrentará ese desafío, aunque plebiscitará su gestión en los comicios legislativos de medio término. De todos modos, en Provincias Unidas reconocen que, por fuera de la gestión, es su propio partido , antes que la sociedad con los demás gobernadores, el que concentra su atención. “ Valdés no está peleado ni desencontrado, pero está más enfocado en el radicalismo ”, indicaron.

En paralelo, algunos dirigentes del PJ trabajan por conformar un frente “anti-Milei” y apuestan a tentar a sectores hoy alineados con Provincias Unidas. En una entrevista con el canal de streaming Gelatina, la senadora nacional Juliana Di Tullio coqueteó con la idea de confluir con los radicales que rechazaron un acuerdo con LLA y aún apuestan a imponer sus diferencias con la Casa Rosada.

Miguel Ángel Pichetto , por su lado, visitó a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la Causa Vialidad. En ese contexto, el diputado -que encabeza la bancada Encuentro Federal, pero juega dentro del interbloque Provincias Unidas-, le planteó a la titular del PJ la necesidad de unir al peronismo y armar un espacio de “centro nacional” para disputarle la presidencia a Milei. Un sugestivo gesto con el que podría hacer que se amplíe en otra dirección la coalición de gobernadores con la que se mueve en el Congreso o terminar de romperla.

Pullaro parece ya haber descartado la alternativa que puso sobre la mesa Pichetto. “ No queremos volver atrás, no queremos volver al kirchnerismo ”, dijo esta semana. Es algo que solía repetir también en la campaña electoral del año pasado en la que se desmarcaba tanto de la falta de inversión pública de LLA como de los escándalos de corrupción y la escalada inflacionaria que sacudieron al kirchnerismo.

Resta saber cómo se posicionarán los demás dirigentes, en particular Llaryora , el mandatario peronista de mayor protagonismo dentro de Provincias Unidas. Aunque no abandonó formalmente la alianza, el santacruceño Vidal -de origen peronista y sindical- se mantiene en los márgenes del armado.

En Córdoba, distintos actores de LLA, el radicalismo y Pro pujan por desplazar al peronismo de la gobernación , pero en el Panal evitan hablar de 2027. “ Nosotros estamos concentrados en la gestión en Córdoba. No estamos analizando lo nacional. Lo haremos a fin de año o a principios del que viene”, aseguraron en el entorno del gobernador cordobés a LA NACION .

El 18 de marzo, Consolidación Argentina , el espacio que impulsa una candidatura presidencial del conferencista evangélico Dante Gebel , realizó un acto que reunió a personalidades del mundo del deporte y dirigentes de distinto color político. Además de figuras con pasado libertario como el legislador porteño Eugenio Casielles y sindicalistas peronistas como Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), asistió al evento un funcionario de Llaryora: el secretario de Culto de Córdoba, Mariano Almada .

Su presencia fue interpretada como un guiño del llaryorismo al proyecto político que espera que Gebel confirme su postulación. Sin embargo, en el entorno del gobernador, negaron que se tratara de un gesto de respaldo de la administración local y se desmarcaron de ese armado. “Almada es secretario de Culto de la provincia, pero tiene independencia política y asistió por convicción personal ”, explicaron.

Así, mientras los gobernadores concentran sus esfuerzos en construir el camino a la relección en sus provincias , crece la incertidumbre sobre el futuro del armado federal. “ Primero la casa antes que las sociedades ”, subrayó un armador del espacio. Con más de una alternativa a Milei en formación, Provincias Unidas podría terminar de ampliarse -como pretendían en la gesta sus fundadores- o dispersarse por completo.

Fuente: La Nación