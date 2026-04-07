Tensión e incidentes en el Puente Pueyrredón por una protesta de piqueteros por el cierre del programa “Volver al Trabajo”

Los piqueteros realizan protestas este martes, con cortes de accesos a la Ciudad de Buenos Aires , y en otros puntos del país, en reclamo a la decisión del Gobierno de Javier Milei de dar por finalizado el programa Volver al Trabajo a partir de abril, y se vivieron momentos de tensión en uno de los puntos de protestas.

Los incidentes se produjeron en el Puente Pueyrredón, cuando la Policía Federal avanzó sobre los manifestantes, para sacarles los neumáticos que iban a prender fuego en la protesta. Luego, avanzó la Prefectura sobre una de las columnas de piqueteros.

"Nuestra intención no es pasar porque sabemos que el Gobierno cree que en la Capital hay un estado de sitio, pero actúa como si pasar a Capital fuera un delito", afirmó Eduardo Belliboni ante la prensa luego de los breves incidentes. El dirigente del Polo Obrero agregó que seguirán adelante con la protesta, junto con los reclamos en 70 puntos del país.

En puente Saavedra también se vivieron momentos de tensión cuando la infantería de la Policía de la Ciudad avanzaron con un camión hidrante y quedaron casi cara a cara con los manifesantes.

Cerca de las diez de la mañana, las primeras columnas de manifestantes comenzaron a agruparse en las inmediaciones de la estación de tren de la Línea Sarmiento Darío Kosteki y Maximiliano Santillán (ex Avellaneda), y comenzaron a cortar Yrigoyen y Díaz Vélez, generando complicaciones del tránsito en la subida del puente Pueyrredón.

La decisión del Ejecutivo fue anunciada a comienzos de marzo, e impacta a unos 900 mil beneficiarios . El plan social otorgaba una asignación mensual cercana a los $ 80.000 y funcionaba como continuidad del Potenciar Trabajo.

"Comenzamos un plan de lucha progresivo en todo el país en defensa del millón de compañeros que trabajan en las peores condiciones y a los que el gobierno quiere hundir aún mas en la miseria", expresó el Frente de Lucha Piquetero en un comunicado.

Mas de 70 organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular realizarán cortes en todo el país "contra la motosierra de Milei contra los más pobres".

Algunos de los principales cortes son en: puentes La Noria, Pueyrredón y Saavedra, Ruta 3 y General Paz, autopista Buenos Aires-La Plata, entre otros puntos. Además, habrá cortes en Bahía Blanca, San Nicolás Pergamino, Rosario, Córdoba, entre otras provincias del país.

La notificación formal de la baja del plan fue cursada por el Ministerio de Capital Humano por correo electrónico a cada beneficiario y difundida públicamente esta tarde. Tal como lo había anticipado Clarín en febrero, por decisión gubernamental el programa finalizará el 9 de abril.

En ese sentido, Capital Humano indicó que "los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril".

El VAT era un programa que buscaba ayudar al ingreso al mundo laboral a personas desocupadas y que se mantenía como una suerte de continuación del polémico plan Potenciar Trabajo, que era gerenciado por organizaciones sociales de raigambre política, lo que generó duros enfrentamientos con el Gobierno de Javier Milei.

El gobierno de la Ciudad anunció el lunes que cambia su política de asistencia social al eliminar los planes sociales y crear un nuevo programa "centrado en la capacitación y la inserción laboral". El titular del Ejecutivo porteño, Jorge Macri, se manifestó al respecto en redes sociales y escribió: "Chau intermediarios".

La medida fue efectivizada a través de un decreto firmado por el mismo mandatario de la Capital Federal y consta del traspaso "de un esquema asistencial a uno orientado a la generación de empleo y autonomía económica".

Fuente: Clarín