Megaoperativo en Pinar de Rocha: desalojan el boliche por una deuda en el pago del alquiler

Un megaoperativo con fuerzas especiales de seguridad se montó durante la mañana de este martes en las inmediaciones de Pinar de Rocha . El motivo sería un inminente desalojo por una presunta deuda de Daniel Bellini, dueño del lugar, en el alquiler del local.

Agentes de la Policía Bonaerense y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) rodearon el lugar y bloquearon el ingreso al boliche.

Según reveló la jueza a cargo del operativo, María Victoria Aloé, el desalojo se está llevando a cabo por falta de pago de alquileres y fue ordenado por del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº40.

En diálogo con TN , Bellini aclaró: “La realidad es que hay un juicio desde el tiempo de la pandemia. Nosotros estamos intentando resolverlo, en este momento no debería estar ocurriendo esto, porque las resoluciones que hay todavía están en situación de espera y es imposible que estén tomando la decisión de desalojar cuando todavía hay cosas para resolver”.

Según reveló, desde los inicios del proyecto hace más de cinco décadas, el terreno fue alquilado, “yo he construido casi todo lo que está construido y desde hace 53 años yo soy quien rige lo que ocurre acá adentro”, destacó.

El problema habría comenzado después de la muerte de la histórica dueña de la propiedad: “Siempre se alquiló el lugar. Acá lo que ocurrió es que la señora que era la dueña, que estuvo durante los últimos años de su vida postrada, le dejó el bien a la persona que la cuidaba. No sabemos bien por qué ocurrió así. Siempre fue una controversia esto”.

Bellini aseguró que el propósito de la nueva propietaria, es montar un emprendimiento inmobiliaria “muy redituable”. “Lo que reclaman es el desalojo en virtud de algo que es terrible para mí, que es que la tierra la van a vender y van a demoler todo Pinar de Rocha”, señaló.

El conflicto, según relató empezó en tiempos de pandemia: “Estuvimos dos años sin trabajar. Pensar que en ese momento podíamos mantener los alquileres en tiempo y forma es muy difícil, pero aprovecharon ese suceso para intentar llevar adelante un emprendimiento inmobiliario”.

La situación en Pinar de Rocha venía siendo compleja: estaban trabajando sin contrato de alquiler y la propietaria se negaba a cobrar el alquiler. “El contrato cesó en tiempos de la pandemia”, indicó, aunque aclaró que no era una situación novedosa, ya que a lo largo de todos estos años trabajaron con contrato y sin contrato.

“En el último tiempo no nos quisieron cobrar el alquiler porque quieren hacer este emprendimiento inmobiliario que aparentemente sería muy redituable”, contó Bellini.

“Yo estoy dispuesto a comprar el bien, pero en el inicio de las tratativas llegaron a pedir 10 millones de dólares. que no lo vale de ninguna manera. El predio, la tierra, no vale más de 4 millones. Quisieron sacar ventaja de mi situación y ahí fue donde empezó el juicio”, concluyó.

Fuente: TN