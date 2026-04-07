El nivel de Alcaraz fue demasiado para un Báez que dejó una buena imagen en su despedida del Masters 1000 de Montecarlo

El argentino Sebastián Báez se despidió del Masters 1000 de Montecarlo luego de que el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo , lo venciera en la segunda rueda por 6-1 y 6-3 en una hora y 8 minutos de juego.

El dominio del español pareció abrumador en el comienzo, pero el bonaerense pudo reaccionar y equilibrar de alguna forma las acciones en el segundo set, en donde estuvo muy cerca de ponerse 4-4.

Alcaraz chocará en la tercera ronda contra el ganador del partido entre el argentino Tomás Etcheverry y quien avance del duelo entre el francés Terence Atmane y el estadounidense Ethan Quinn.

El partido comenzó con el saque de Báez, algo que a veces favorece al que recibe porque ambos están algo fríos. De hecho, el español remontó un 40-15 y logró quebrarlo y confirmar la ventaja al mantener su saque.

El tercer game fue muy bueno para Báez . Sin embargo, con el game igualado en 30, el número 1 del mundo metió un derechazo fortísimo al fleje que lo puso ante una nueva chance de quiebre que no desaprovechó.

Esa potencia y jerarquía fue demasiado para Báez , que incluso haciendo un buen partido (hubo un maravilloso revés paralelo al fleje en el cuarto punto), en 16 minutos quedó 0-4 y se le hizo muy cuesta arriba el set.

Sólo el amor propio le permitió al bonaerense pelear hasta donde pudo. Por eso, el 1-4 fue celebrado por él, por la gente que lo acompaña y por el público en general.

One-way traffic 🚗 @carlosalcaraz storms through a 27-minute 6-1 first set against Baez! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/AUhfMhQIx9

De todas maneras, cada vez que Alcaraz pisó el acelerador fue implacable. Y entonces mantuvo cómodo su saque (aun cometiendo una doble falta), que cerró con un drop perfecto .

El set terminó con todo eso mucho más evidente: el español quebró el saque en cero y el 6-1 en 27 minutos fue inapelable.

El segundo set comenzó con la misma dinámica. Alcaraz mantuvo su saque y Báez luchó como pudo, con un muy buen nivel de juego. Aunque, se repite, la diferencia de jerarquía y variantes inclinaron la balanza para el número 1 del mundo, que desplegó un abanico de variantes tanto en ataque como en el plano defensivo : drops, latigazos de derecha y de revés... Y también momentos en donde la suerte también jugó en su favor.

Después de un segundo punto luchado, que también terminó ganando Alcaraz, pareció que todo estaba resuelto y sólo faltaba saber en cuánto tiempo terminaría el match. Porque además de que los games quedaban del lado del español, Báez cometió más errores y los intercambios duraron menos que en el primer parcial.

De todas maneras, Báez recibió la ovación más grande del partido cuando, logró remontar un 0-40 con su saque, a puro orgullo peleó el punto como si todo estuviera igualado y lo terminó ganando con un drop exacto que Alcaraz no corrió.

Eso entusiasmó al argentino, que buscó la manera de achicar distancias. Sin embargo, el español mantuvo su saque y quedó 4 a 1. Báez nunca bajó los brazos, ni siquiera sabiéndose inferior. Por eso, el 2-4 fue un premio a su entrega, que además estuvo acompañado del deseo de que Alcaraz al menos cometa errores con más frecuencia.

Picking up where he left off 🙌 @carlosalcaraz makes it six consecutive wins in the Principality! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/b5JLIal1CX

Y eso sucedió. Porque en el tenis puede pasar cualquier cosa y entonces el español tiró afuera un drive paralelo y cometió la segunda doble falta en el momento más inoportuno. Báez tuvo un quiebre a favor y no lo desaprovechó: dejó todo en un misil de derecha que el español no pudo devolver. El puño apretado y el “¡Vamos!” expusieron la inyección de confianza que le dio el hecho de sacar 3-4 y con la chance de empatar.

El octavo game fue el más extenso del partido (más de seis minutos y 14 puntos) y ambos tuvieron sus chances para ganarlo. Hasta que un fuerte derechazo abierto inclinó la balanza en favor del español, que sacó para ganar y no perdonó: lo cerró en cero y con un ace.

Fue el cuarto triunfo de Alcaraz ante Báez en igual cantidad de enfrentamientos. Los anteriores fueron 4-2, 4-1 y 4-2 en el Intensa Sanpaolo Next Gen ATP Finals (2021), 7-5, 7-5, 2-0 y abandono en el US Open de 2022 y 6-4 y 6-2 en Tokio 2025.

El bonaerense, de 25 años y número 65º del ranking de la ATP, se despidió de Montecarlo con una buena imagen. Porque a su capacidad de reacción exhibida este martes ante Alcaraz se le suma la victoria significativa en su debut al imponerse en sets corridos sobre Stan Wawrinka por 7-5 y 7-5, en un partido que marcó un quiebre en su historial dentro del certamen.

El triunfo tuvo un valor especial para él ya que logró su primera victoria en el cuadro principal del torneo tras cuatro participaciones sin éxitos. En esta quinta presentación, consiguió revertir una tendencia adversa y avanzar por primera vez a la segunda ronda en el Principado.

Este año fue finalista en Auckland y semifinalista en Buenos Aires y Santiago de Chile.

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Fuente: La Nación