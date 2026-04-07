Siguen las lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo dura el mal tiempo y cómo estará el clima en la semana

Después de un lunes marcado por las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y anticipó cómo seguirá el clima en los próximos días.

De acuerdo con el informe oficial, la inestabilidad se mantendrá hasta el miércoles , con precipitaciones de distinta intensidad y momentos de viento fuerte.

Recién hacia el jueves se espera una mejora más clara, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 14°C de mínima y 23°C de máxima , marcando el fin del período de mal tiempo.

Este martes el clima va a estar inestable durante todo el día , con presencia de lluvias en distintos momentos.

En cuanto al viento, será del sector sur durante toda la jornada , con intensidad moderada: entre 13 y 31 km/h durante el día y con ráfagas que pueden llegar hasta 60–69 km/h por la noche .

El miércoles, el tiempo va a mostrar una mejora gradual , aunque todavía con algo de inestabilidad al comienzo del día.

El viento seguirá siendo del sector sur durante toda la jornada , pero irá perdiendo intensidad con el correr de las horas .

El jueves se presenta como un día mucho más estable , sin lluvias y con condiciones más tranquilas.

El viento será del sector sur , leve a moderado, sin ráfagas importantes.

Fuente: TN