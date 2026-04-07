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Siguen las lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo dura el mal tiempo y cómo estará el clima en la semana

Redacción CNM abril 07, 2026

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Después de un lunes marcado por las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y anticipó cómo seguirá el clima en los próximos días.

De acuerdo con el informe oficial, la inestabilidad se mantendrá hasta el miércoles , con precipitaciones de distinta intensidad y momentos de viento fuerte.

Recién hacia el jueves se espera una mejora más clara, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 14°C de mínima y 23°C de máxima , marcando el fin del período de mal tiempo.

Este martes el clima va a estar inestable durante todo el día , con presencia de lluvias en distintos momentos.

En cuanto al viento, será del sector sur durante toda la jornada , con intensidad moderada: entre 13 y 31 km/h durante el día y con ráfagas que pueden llegar hasta 60–69 km/h por la noche .

El miércoles, el tiempo va a mostrar una mejora gradual , aunque todavía con algo de inestabilidad al comienzo del día.

El viento seguirá siendo del sector sur durante toda la jornada , pero irá perdiendo intensidad con el correr de las horas .

El jueves se presenta como un día mucho más estable , sin lluvias y con condiciones más tranquilas.

El viento será del sector sur , leve a moderado, sin ráfagas importantes.

Fuente: TN


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