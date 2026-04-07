La novia del padre de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil confirmó que se separó

La novia del padre de Agostina Páez confirmó que se separó tras la viralización de un video en el que se lo ve al hombre hacer los mismos gestos racistas que su hija.

“Ya no existe ninguna vinculación de mi parte con el apellido Páez” , expresó Stefany Budán a través de un comunicado en sus redes sociales donde también habló de una dolorosa situación personal.

“Este es un mes profundamente sensible para mí. Es el mes en el que se aproxima la fecha en la que falleció mi hijo, Ema. Me encuentro atravesando un momento de mucha vulnerabilidad, angustia y dolor, reviviendo uno de los episodios más devastadores de mi vida: aquel instante en el que sufrió un paro cardíaco estando en mis brazos”, comenzó la abogada.

Enseguida, se refirió al contexto que atraviesa. “Verme expuesta a situaciones de caos mediático, shows y constantes especulaciones públicas no hace más que agravar mi estado emocional y poner en riesgo mi integridad psicofísica".

En ese sentido, señaló: “Por eso, siento la necesidad de pedir de manera clara y respetuosa a los medios de comunicación que cesen de revivir historias de mi pasado”.

“Les solicito especialmente que dejen de referirse a los conflictos que tuve con mi ex pareja, Mariano Páez , con quien ya no mantengo ningún tipo de vínculo afectivo desde el día de la fecha”, reclamó.

“Necesito despegarme completamente de ese pasado. Necesito que se respete mi decisión de reconstruirme en silencio, en paz, y de transitar este proceso de duelo y sanación de manera íntima”, añadió Budán.

Sobre el final, la mujer insistió en que “las cuestiones judiciales deben permanecer en el ámbito que corresponde: la justicia”, sin exposición “innecesaria ni reiterada” de su nombre.

“A partir de hoy, comienzo una nueva etapa. Soy solo yo conmigo misma. Sin pareja, sin pasado que me persiga, sin sombras que interfieran en mi camino", agregó.

En el cierre, sostuvo: “Les pido, con respeto pero con firmeza, que entiendan que ya no existe ninguna vinculación de mi parte con el apellido Páez. Necesito paz. Bendiciones”.

Budán había quedado en medio del conflicto luego de que realizara un descargo en defensa de Mariano Páez.

La mujer le había dedicado varias publicaciones al polémico episodio protagonizado por su entonces pareja, cuando tras ser increpado por un tercero en un bar hizo gestos inapropiados y afirmó: “Soy empresario, millonario, usurero y narco” .

“Tomar como literal lo que alguien dice después de haber consumido alcohol es, como mínimo irresponsable. No hay lucidez, no hay control y no hay intención real en esas palabras “, escribió Budán en su cuenta de Instagram .

El escándalo se desató en la semana en la que celebraban su aniversario. A razón de ello, había manifestado: “Un año cumplimos hoy. No te voy a dejar, sé que no sos narco, ni usurero, ni nada de lo que dijiste en un estado de ebriedad . Yo sé lo que sos y por eso te elijo".

Fuente: TN