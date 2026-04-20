Si ves una comadreja en tu casa o jardín durante la noche, te contamos qué significa y por qué es bueno

Si alguna vez viste una comadreja en tu patio , terraza o jardín durante la noche, es probable que te haya sorprendido o incluso asustado. Sin embargo, lejos de ser una mala señal, su presencia suele tener explicaciones naturales y, en muchos casos, positivas para el entorno .

Aunque muchas personas las asocian con suciedad o peligro, lo cierto es que las comadrejas cumplen un rol importante en el equilibrio del ecosistema urbano y suelen aparecer en lugares donde encuentran condiciones favorables para vivir.

A continuación, te contamos qué significa su presencia, por qué ocurre y qué dice sobre el lugar donde vivís.

Las comadrejas son animales nocturnos, curiosos y muy adaptables. Su presencia en zonas habitadas no es casual: por lo general indica que el lugar les ofrece alimento , refugio o tranquilidad .

Si aparece en tu casa, puede significar que:

A diferencia de lo que se cree, no suelen ser agresivas ni representan un peligro directo para las personas .

Ver una comadreja puede ser una señal positiva desde el punto de vista ambiental. Estos animales forman parte de la fauna nativa y cumplen funciones clave.

Entre los beneficios de su presencia:

En este sentido, más que un problema, su aparición habla de un ambiente activo y relativamente equilibrado.

Más allá de lo ecológico, encontrarse con animales como la comadreja también tiene un efecto en las personas.

En entornos cada vez más urbanizados, estos encuentros son menos frecuentes de lo que parecen.

Si ves una comadreja, lo más importante es no intervenir de forma agresiva . En general, no se quedará mucho tiempo en un mismo lugar.

En la mayoría de los casos, simplemente seguirá su camino.

Fuente: TN