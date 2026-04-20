Frotar una cebolla cruda en la parrilla antes de usarla: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La parrilla , en especial la rejilla donde se cocina la carne, suele ser una zona clave que muchas veces no recibe la preparación adecuada antes de encender el fuego. Con el tiempo acumula restos pegados, grasa carbonizada y residuos de usos anteriores que pueden afectar el sabor de la comida y dificultar la cocción.

En este marco, especialistas en cocina tradicional y limpieza doméstica señalaron un truco casero efectivo, económico y muy popular: frotar una cebolla cruda sobre la parrilla caliente antes de usarla para limpiarla, desinfectarla y mejorar la superficie de cocción.

La cebolla es un vegetal con alto contenido de compuestos sulfurados , en especial la alicina y otros derivados, que poseen propiedades antibacterianas y desodorizantes . Diversos estudios sobre alimentos y superficies demostraron que estos compuestos pueden ayudar a reducir microorganismos y neutralizar olores persistentes.

Además, al entrar en contacto con la parrilla caliente, la cebolla libera jugos naturales que ayudan a aflojar restos pegados y grasa quemada acumulada entre las varillas.

Desde el punto de vista práctico, expertos en cocina señalan que:

Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para quienes buscan una parrilla más limpia antes de cocinar.

Fuente: TN