Se conoce el veredicto contra el exmarido de Carolina Píparo acusado de atropellar a dos jóvenes en La Plata

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 dará a conocer este lunes desde las 11 el veredicto contra Juan Ignacio Buzali , el exmarido de Carolina Píparo , acusado de atropellar a dos jóvenes en la ciudad bonaerense de La Plata .

El abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los particulares damnificados, pidió ocho años de prisión , mientras que la Fiscalía solicitó seis años de cárcel . La defensa, por otro lado, reclamó su absolución.

“En mi alegato pude demostrar que no fue un accidente, como dice Píparo de que se vieron encerrados y que los iban a matar. Demostré que no estaban encerrados y que ellos se pusieron detrás de las motos, en ningún momento los encerraron. Buzali pasó dos autos a fondo, avanzó atrás de los chicos y los atropelló”, explicó el abogado De Vargas en diálogo con TN .

En este sentido, remarcó: “Píparo declaró muy mal, dijo que vio a las motos en 19 y 40, cuando en realidad nunca estuvieron ahí, pasaron a dos cuadras de ese lugar. Todo eso está corroborado con cámaras de seguridad. Nunca estuvo esa situación de riesgo como dijo ella“.

El hecho por el que Buzali llegó a juicio ocurrió durante la madrugada del 1° de enero de 2021 cuando Píparo, actual directora del Banco Nación, denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando bajaron del auto para dejar a su padre en la casa.

Ella aseguró que fueron sorprendidos por varias motos con ocupantes armados que le robaron la cartera.

Después del asalto, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento ”, señala la acusación.

La investigación comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor de edad, no tenían relación con el robo denunciado por Píparo .

Después del choque, Buzali estuvo en prisión durante dos años hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación.

Fuente: TN