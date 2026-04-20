Ni vóley ni básquet: el deporte que es furor entre adultos mayores para mejorar la coordinación y el equilibrio

Lo que a simple vista podría confundirse con un partido de vóley convencional , revela pronto su propia naturaleza: aquí la pelota no se golpea, se atrapa. Se busca el pase preciso, el movimiento estratégico y, sobre todo, la complicidad del equipo. Se trata del newcom , una disciplina que en los últimos años dejó de ser una actividad recreativa de nicho para transformarse en un movimiento deportivo y social con epicentro en la Argentina.

Para entender su esencia, es necesario despejar prejuicios sobre la pasividad en la tercera edad. Según explica Gustavo Rasgido, a cargo de la Secretaría Nacional de Newcom dentro de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), esta actividad es, ante todo, un motor de bienestar. “El newcom es una actividad física deportiva que se destaca por su aporte beneficioso a la salud, a la recreación y a la contención del adulto, principalmente en la edad en que ha dejado de ser activo laboralmente”, define Rasgido. En una etapa de la vida donde la soledad suele ganar terreno , este deporte aparece como un factor “fundamentalmente integrador”.

Aunque su popularidad local es reciente, el newcom tiene una historia centenaria. Su origen se remonta a 1895, en los Estados Unidos , apenas unos meses antes de la invención del voleibol. Su precursora fue Clara Gregory Baer, una maestra de educación física que buscaba una forma de vincular géneros a través de un juego colectivo y solidario en una escuela primaria. Aquella semilla de integración y de igualdad sentó las bases de un deporte que hoy replica esa misma horizontalidad entre hombres y mujeres de más de 60 años.

En la Argentina, el proceso de llegada tuvo nombres propios que fueron fundamentales para su desarrollo. Si bien se introdujo masivamente a través de los Juegos Nacionales Evita en 2008, existe un antecedente técnico clave en 2003. Andrés Maidana, profesor de educación física y actual director general de deportes de la municipalidad de Rawson, señala al pionero: “El newcom llegó de la mano del profesor Ricardo Acuña, que se dedica justamente a traer deportes y juegos alternativos que quizás para nosotros son algo completamente desconocido. Él lo presentó en la Secretaría de Deportes de la Nación y hoy es el deporte insignia de los adultos mayores” .

Ese impulso inicial permitió que, cuando el Estado lo adoptó como herramienta de promoción, ya hubiera una base sobre la cual construir. Sin embargo, el crecimiento trajo consigo la necesidad de una estructura mayor. “Surgió la necesidad de tener una institución a la cual pertenecer y que sea referencia fiable para el juego, con un reglamento único y estable”, señala Rasgido. Fue así como la FeVA tomó la posta para profesionalizar la actividad.

A diferencia del vóley tradicional, donde el toque debe ser instantáneo para evitar la falta, la regla sustancial del newcom consiste en atrapar y pasar la pelota. Esta adaptación mecánica es la que permite que personas que nunca practicaron deportes de impacto puedan sumarse sin riesgo.

Maidana, quien lleva más de 12 años en la gestión deportiva, detalla la tecnicidad que exige este cambio: “La diferencia clave es que acá la pelota no se golpea. Recibís el balón con ambas manos, lo controlás y lo pasás o lanzás al campo contrario. No podés caminar con la pelota en las manos, pero se permite un paso de pivote , como en el básquet”. El lanzamiento debe ser fluido y existe un máximo de tres toques por equipo antes de pasar la pelota al campo rival. “El objetivo es que esa pelota pique en el suelo del equipo contrario para producir el tanto” , completa Rasgido.

Las dimensiones del campo son las mismas que en el vóley (18x9 metros), pero la altura de la red se ajusta según la categoría para favorecer el juego fluido : suele rondar los 2,43 metros para varones y mixto, y 2,24 metros para mujeres. En la modalidad mixta, la paridad es una regla de oro: tres hombres y tres mujeres en cancha con rotación obligatoria.

Si bien el desarrollo fue paulatino hasta 2014, el verdadero punto de inflexión fue la pandemia. Lejos de detenerse, la comunidad utilizó el confinamiento para profesionalizarse mediante reuniones semanales vía Zoom. Dirigentes, técnicos y médicos definieron un reglamento propio, abordando el deporte desde la geriatría, la nutrición y la técnica táctica.

Ese esfuerzo hoy se traduce en números contundentes. Rasgido estima que alrededor de 100.000 personas lo practican actualmente en el país. En la Patagonia, Chubut encabeza este desarrollo gracias a la cercanía con los pioneros de la actividad. En Rawson, una ciudad de 60.000 habitantes, el impacto es asombroso: “Logramos crear una liga interna, la Liga Newcom Rawson, con ocho equipos de entre 30 y 40 participantes cada uno. El primer equipo fue Toninas Newcom, un combinado de más de 50 años que arrancó de manera recreativa y terminó siendo referente competitivo de la zona”, cuenta Maidana.

Hoy, el deporte ha “colonizado” todos los espacios: gimnasios municipales, centros de jubilados e incluso playas y parques. El beach newcom es furor en veranos de zonas costeras como Playa Unión o Las Grutas, adaptando las reglas a la arena y eliminando las barreras del gimnasio cerrado.

Los beneficios del newcom exceden lo físico; es una herramienta que anula el individualismo y revaloriza la figura del adulto ante su familia y la sociedad. Al convertirse en deportistas que “saltan, corren y transpiran en la búsqueda de la pelota”, los practicantes mejoran su humor, prolongan su vitalidad y combaten activamente el aislamiento.

“Las personas no se sienten solas, sino acompañadas. Se forman grupos de autoayuda al contar unos con otros, e incluso se forman nuevas parejas en personas que estaban solas”, destaca Rasgido. Para Maidana, los encuentros son una verdadera fiesta: “Es un deporte excelente con mejoras en la movilidad, el equilibrio y la fuerza física sin alto impacto. Fomenta la socialización, combate la soledad y fortalece la memoria. Los encuentros acá son una fiesta entre la competencia y la música de fondo; el disfrute y la entrega es total”.

Además, el impacto clínico es notable. Al ser un juego de pases rápidos, obliga a trabajar la toma de decisiones bajo presión y la ubicación espacial , lo que se traduce en un envejecimiento cognitivo más activo.

Así, el newcom es el testimonio de que el deporte no tiene fecha de vencimiento.

Fuente: La Nación