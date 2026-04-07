Quirno cruzó a Maslatón y defendió los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios: “No es plata del Estado”

El canciller Pablo Quirno rechazó este martes los cuestionamientos contra el acceso de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza a líneas de crédito del Banco Nación (BNA) . El funcionario argumentó, mediante posteos en la red social X , que los préstamos fueron asignados de modo correcto y se enfrentó con Carlos Maslatón por el tema.

El canciller decidió pronunciarse sobre la polémica y aseguró en X : “Los que recibían préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad ”.

Esto provocó una discusión con distintos usuarios de X, algunos con presencia mediática como el periodista Pablo Duggan. Maslatón se sumó a esta disputa y cuestionó: “ Quirno, ¿cómo van a ser jerarcas del estado y auto otorgarse créditos con plata del estado? Lo mismo que Alfonsín con la 830. ¿Eso defendés?”. Quirno respondió de forma escueta: “ No es plata del Estado. Abrazo ”.

El funcionario amplió su postura ante las críticas de otros usuarios: “ El Banco Nación es superavitario y líder en préstamos hipotecarios UVA que permiten acceder a viviendas a miles de familias manteniendo el valor de capital y cobrar una tasa por encima de la inflación evitando la licuación del préstamo otorgado. Muy diferente a lo realizado en el pasado” .

Minutos antes del enfrentamiento con Maslatón, el periodista Pablo Duggan solicitó explicaciones sobre los motivos por los cuales integrantes del equipo económico obtuvieron fondos millonarios. Quirno justificó la situación en un tono sarcástico: “ Porque pueden. Porque son excelentes profesionales con un futuro enorme que les va a permitir pagar su crédito. Abrazo ”.

La polémica surgió a partir de registros públicos que revelaron deudas de alto valor en comparación a sus salarios actuales. Por ejemplo, Federico Furiase , secretario de Finanzas, tomó un crédito de $367.059.000 en agosto de 2025. Felipe Núñez , director del BICE, figura con una deuda de $373.000.000 desde febrero de ese año. El director del Banco Central, Pedro Inchauspe, registró un pasivo de $510.654.000.

Otros nombres señalados incluyeron a Juan Pablo Carreira , director nacional de Comunicación Digital, con una deuda de $112.948.000. Emiliano José Mongilardi, director de YPF, tomó $309.507.000. Los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde mantuvieron deudas de entre $230 millones y $279 millones.

Luis Caputo , titular de Economía, defendió estos préstamos, otorgados en gran parte a funcionarios de su equipo: “ Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio ”. Precisó que el BNA otorgó 27.000 créditos y los casos de funcionarios equivalieron a menos del 0,2% del total.

El diputado Esteban Paulón impulsó un pedido de informes al respecto en el Congreso y pidió precisiones específicas sobre la línea “+Hogares sector público”, la cual financió hasta el 90% del valor de las propiedades, cuando los clientes habituales accedieron solo al 75% de cobertura.

El Banco Nación emitió un comunicado oficial para asegurar que el proceso resultó homogéneo y atribuyó la cantidad de solicitudes de funcionarios a la gestión de las cuentas sueldo del sector público nacional dentro de la institución.

Fuente: La Nación