La fiscalía citó a declarar a las cuatro prestamistas de Adorni y hoy se presentó el exfutbolista Hugo Morales

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran, en documentos oficiales, como prestamistas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , con garantías hipotecarias.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas , que le vendieron el departamento de Caballito en el que Adorni vive hoy y le prestaron 100.000 dólares cada una, y de Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio , que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea. Tal como reveló LA NACION , esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que la mujer de Adorni compró la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Las declaraciones de las cuatro mujeres serán el jueves y viernes de esta semana en la causa que investiga al jefe de gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

El exfutbolista Hugo Morales , primer propietario del departamento de Caballito en el que vive Adorni , declaró hoy como testigo en este expediente. Morales sostuvo que en mayo de 2025 vendió el departamento por 200.000 dólares a Sbabo y Viegas .

Son las jubiladas que, préstamo mediante, luego le vendieron la unidad a Adorni, en noviembre de ese mismo año, por un monto declarado de 230.000 dólares. Estas mujeres jubiladas fueron, a un tiempo, vendedoras y prestamistas: le facilitaron al jefe de gabinete más del 85% del valor que él les pagó.

Morales, que declaró ante el fiscal Pollicita durante más de dos horas, vía Zoom, sostuvo que en la primera operación las mujeres estuvieron en todo momento acompañadas por dos “chicos” , a quienes no pudo identificar. Fuentes judiciales señalaron que esa es una de las pistas a seguir que dejó la declaración.

Morales, exjugador de fútbol de Lanús, Huracán y la Selección nacional, ratificó que él había comprado el departamento al mismo precio que lo vendió.

Tal como había informado LA NACION , Morales dijo en Tribunales que la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales aportó los datos de esa inmobiliaria y unos chats que cruzó con las personas involucradas.

Morales había comprado el primer piso de Miró al 500 en 1996. El departamento, de cuatro ambientes y un amplio patio, estuvo alquilado durante los últimos diez años hasta que decidió venderlo. “Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido”, le contó Morales en las últimas horas a un allegado.

Ante el fiscal, el exjugador dijo que vendió el inmueble por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás, US$200.000, porque estaba apurado y porque actualmemte vive en la provincia de Corrientes. ¿Lo hizo mediante un boleto o una escritura? “En los audios aportados dice que hizo un boleto pero en su declaración habló de escritura”, dijo una fuente judicial.

Un mes después de haberle comprado el departamento a Morales, Sbabo , que en los registros públicos figura como empleada de una editorial, apareció en la nómina de beneficiarios de un programa impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, “Pase Cultural”. Esa iniciativa otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos, y está destinada a jubilados y pensionados mayores que perciban un haber no superior a $600.000 mensuales, sin contar aguinaldo.

Los investigadores analizan si las dos mujeres fueron utilizadas por un inversionista inmobiliario que no quería dejar rastros ni pagar impuestos o si simplemente hicieron un negocio con la reventa.

Viegas, de hecho, fue una de las socias de la empresa Nazca Gold SRL , según documentos del 2017. Y figura como titular de un departamento y un local en la ciudad de Buenos Aires.

De la audiencia de Morales de hoy formó parte el abogado de Adorni en esta causa, Matías Ledesma.

Mañana, a las 10:30, está prevista la declaración de Adriana Nechevenko , la escribana que intervino en la operación del departamento de Caballito, en la hipoteca del inmueble de la calle Asamblea y en la compra de casa de Indio Cua a nombre de Bettina Angeletti , a mujer de Adorni.

Fuente: La Nación