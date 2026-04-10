Quién es Pablo José Pérez, el juez que le dio la tenencia de Angel a su mamá

Luego de la muerte de Angel Nicolás López , el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia , las miradas están puestas en Pablo José Pérez, el juez que autorizó que el chico volviera con su madre .

Luis López, el padre de Angel, y su pareja acusan directamente a Mariela Altamirano (28), la mamá del chiquito. Angel estaba con ella el domingo de Pascuas a la noche cuando, según el relato de la mujer, su marido se dio cuenta de que no respiraba y lo llevaron al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde lo internaron en terapia intensiva y murió después de la medianoche . "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué", se defendió la mujer.

El nene había quedado atrapado en una enmarañada disputa judicial por su tenencia, en la que había denuncias de violencia de ambas partes. Fuentes del caso dijeron a Clarín que su mamá tiene antecedentes por maltrato y ya le habían quitado la tenencia de otro hijo , y que su papá también tiene una denuncia por violencia familiar en Chubut.

En este contexto, el juez Pérez resolvió darle la tenencia a Altamirano y el nene estaba en un proceso de revinculación con su mamá. De hecho, Lorena Andrade, pareja de López, difundió un video en el que el nene lloraba porque no quería ir a la casa materna .

¿Quién es el juez Pérez? Es un magistrado de perfil bajo, al que pocos conocen en los tribunales de Comodoro Rivadavia y no tuvo ningún caso resonante mediáticamente hasta ahora. Tiene 42 años, nació en esa ciudad y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, también en Comodoro.

Pérez asumió como juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de la ciudad en octubre de 2022. En la acordada de su nombramiento, se detalla que "realizó en tiempo y forma su postulación" al concurso público de antecedentes para cubrir el cargo de Juez de Familia para esa ciudad.

Agrega que "compareció en la audiencia plenaria" y que, como surge del acta de esa sesión, "el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut le ha adjudicado al nombrado mérito para ocupar el cargo de referencia por las razones allí expuestas y relacionadas".

Raúl Yauco está en la marcha que se organizó este viernes para pedir justicia por Angel . Cuestiona a Pérez por su propia historia. “Hace cuatro años que no puedo ver a mis cuatro nietos” , afirma, por una falsa denuncia de la familia materna de los chicos.

“Todo está en manos de este juez Juan Pablo Pérez y sus asesores. Desde el primer momento, cuando me llegó la notificación, nos llegó que toda mi familia, la familia paterna, yo, mi abuela, tío, primo, no nos podemos acercar ”, relata.

“Son cuatro niños: gemelos de 17 años, uno de 12 y otro de 9. Hoy los tiene la abuela de la madre biológica y no permite que nadie se acerque. Mi señora fue a citaciones y la denigraron. Le he mandado un mail al juez para acercarme para que él me explique por qué razón nosotros los abuelos no podemos tener contacto, pero nunca recibí respuesta ”.

Una de las abogadas que litiga en el Fuero de Familia apunta a una falta de personalidad del magistrado, que antes había sido secretario de un juzgado, respecto de las causas que lleva adelante y que resuelve en función de los informes de las otras profesionales intervinientes en los casos. “Las del equipo interdisciplinario lo manejan como quieren”, se quejó la abogada.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín