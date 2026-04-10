A 10 días de la tragedia en Santa Fe, un chico de 15 años amenazó con matar a ex compañeros en un colegio de La Matanza

Un estudiante de 15 años fue identificado y se le aplicaron medidas restrictivas de seguridad luego de amenazar en un grupo de WhatsApp con atacar a tiros una escuela de La Matanza , donde había asistido hasta hacía dos años. También se confirmó que fue miembro de la subcultura digital True Crime Community (TCC).

El domingo de Pascua, la madre de una alumna del colegio Domingo Savio, de Aldo Bonzi, denunció que en el grupo de WhatsApp de los alumnos del 4° año del turno mañana, un ex alumno había enviado varios audios e imágenes exhibiendo armas .

“Los voy a matar a todos los alumnos del curso”, era uno de los mensajes que escribió el chico, según la denuncia de la mujer. También señaló que el sospechoso indicó que el ataque iba a ser el miércoles pasado, pero que no lo concretó “por las inclemencias climáticas” .

Las autoridades del colegio tomaron conocimiento por los padres de los alumnos, indicaron fuentes policiales. Desde la Fiscalía N° 3 de La Matanza se solicitó a la DDI del distrito que identifique al autor de los mensajes amenazantes. Luego de un trabajo de los detectives, se logró saber que se trató de un adolescente de 15 años identificado como Y .

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, ordenó que se identifiquen los domicilios del padre y de la madre del menor y que se secuestren su celular y aparatos electrónicos .

Una vez peritado de manera urgente el teléfono del chico se estableció que fue miembro hasta febrero del 2025, de un grupo de WhatsApp denominado “ True Crime Community ”, del que también era miembro G.C, el adolescente que mató de un escopetazo a Ian Cabrera Núñez (13), el 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal, al norte de Santa Fe.

Desde la Fiscalía se ordenó una medida de seguridad respecto del menor, quien estuvo controlado para que no saliera de su casa, hasta que este viernes se presentara en sede judicial junto a sus padres.

El movimiento True Crime Community (TCC) es una red transnacional qu e venera y fomenta la violencia, y que comenzó tras la masacre de Columbine en los Estados Unidos, donde dos estudiantes mataron a 12 alumnos y a un profesor y luego se suicidaron.

“Estamos frente a la presencia de subculturas digitales en las cuales niños o adolescentes que las integran se centran en el estudio y análisis y fascinación de asesinatos y tiroteos masivos", expresó Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, en una conferencia de prensa en donde se desarrolló los puntos centrales de la investigación por la tragedia de la escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal.

Según los especialistas, esta comunidad surgió en 1999 tras la masacre de Columbine y describieron que este fenómeno suele tener seguidores en un ranto de edad que va desde los 13 hasta los 19 años, quienes comienzan la fascinación por un caso determinado.

Una segunda etapa es compartir en distintas plataformas (públicas y otras privadas) material de las masacres, sus autores y la glorificación de éstos. Una tercera etapa continúa en redes más cerradas como Telegram o Discord, donde los idolatran al punto de un cuarto punto que es planificar los ataques y realizarlos.

Ocurrió en la secundaria Columbine de Littleton, Colorado, minutos antes del mediodía del 20 de abril de 1999, cuando los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold, armados con escopetas y armas semiautomáticas, entraron al instituto y comenzaron a abrir fuego indiscriminado durante media hora en las clases, en los pasillos y en el comedor.

Mataron a 12 compañeros de entre 14 y 18 años y a un profesor de 47 antes de quitarse la vida.

La matanza causó conmoción y fue abordada por el documentalista Michael Moore en Bowling for Columbine (2002), donde se analiza la violencia armada en Estados Unidos y hasta la posible influencia del rock, los videojuegos y las películas en aquel país. En 2003, con la dirección de Gus Van Sant, se estrenó Elephant, un drama que recrea la masacre.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín