Video: el momento en que un delincuente le disparó a un hombre a los pies para robarle la moto en Berazategui

Un brutal episodio de inseguridad sacudió a Berazategui este jueves por la noche. Un hombre que se encontraba comprando en un kiosco fue abordado por un delincuente armado que, para obligarlo a entregar su moto, le disparó varias veces a los pies .

El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, ocurrió pasadas las 20 en la intersección de las calles 16 y 127.

Según se observa en las imágenes, la víctima había dejado su moto estacionada frente al local mientras era atendido. En ese momento, dos delincuentes, a bordo de otra moto, aparecieron en escena.

Uno de los asaltantes se “descolgó” de la moto en movimiento y encaró directamente al cliente. Al grito de “¡Dame la llave, dame la llave!” , el delincuente intentó doblegar la resistencia de la víctima.

Ante una mínima resistencia del hombre, el ladrón decidió elevar el nivel de violencia: sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra el suelo , a centímetros de las zapatillas del cliente.

Tras lograr su cometido y hacerse con las llaves, el delincuente se subió a la moto robada y escapó a toda velocidad junto a su cómplice, quien lo escoltó en el vehículo original.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes sobre las marcas de los impactos de bala que quedaron visibles en la vereda , junto a la ventana del kiosco. Los casquillos recolectados serán clave para determinar el calibre del arma utilizada.

Hasta el momento, la policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la ruta de escape de los sospechosos, quienes permanecen prófugos .

Fuente: TN