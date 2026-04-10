“Pedimos que escuchen a los niños”: empezó la marcha para pedir justicia por la muerte de Angel en Comodoro Rivadavia

La muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció el domingo de Pascuas en Comodoro Rivadavia , generó conmoción y mucha bronca en los vecinos de la ciudad chubutense, que este viernes desde las 11 junto a familiares y allegados, se moviliza frente a la Ciudad Judicial para exigir justicia. Además, se espera después del mediodía una conferencia de prensa de la Fiscalía que podría revelar datos importantes de la autopsia.

Allí trabaja el juez Pablo José Pérez , quien intervino en la causa y resolvió la revinculación con su madre biológica, Mariela Altamirano.

Más cerca del mediodía, comenzó a acercarse gente a la manifestación. “Le pido a la Justicia que seamos escuchados los padres, las abuelas, pido de corazón señores jueces y fiscales escuchen a los niños cuando dicen que no quieren estar en un lugar. Acá se nos fueron dos niños por madres agresivas; ¿qué están esperando? ¿Dónde están los derechos del niño?”, dijo Stella, una vecina.

“Angel Iba a un comedor, porque ella (la madre) gastaba su plata con un abogado particular, pero no por el plato y la comida de su hijo. El marido de ella tenía denuncias. No hicieron nada", le dijo a Clarín Lorena, la pareja del padre de Angel, y agregó: "Fuimos a la Justicia. Ojalá nunca tenga que pasar por esto. Y bueno, no va a pasar porque capaz es parte de toda la corrupción que hay en esta ciudad”.

“Yo la conocí por Facebook y ella me contó que el marido era un borracho, que le pegaba, y ahí yo le di un apoyo, le dije que venga para Comodoro, pero que se venga con su hijo. Ella vino sola, porque me dijo que no le podía sacar el nene al papá" contó Luis López, el padre de Angel, respecto de la mamá del nene.

“La última vez que le entregaron al nene a ella, no sé por qué me hicieron una perimetral. La verdad no sé, porque yo jamás quise tener conflicto con esa mujer", agregó, y destacó: “No conozco al padrastro, sólo tuve una charla con él porque no lo quería a mi hijo; él mismo me dijo que es un estorbo.

Junto a otros vecinos y familiares, López pidió justicia. En el lugar había un sacerdote que guió una oración por Ángel y para todos aquellos nenes que sufren por las denuncias falsas y por el mal obrar de la justicia. Luego, cuando terminó la oración, lanzaron unos globos blancos.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que “recibieron un llamado de una ex pareja o esposo de la madre biológica de Ángel”, con quien tendría un hijo en común y se lo habrían "sacado a la mujer por violencia hacia la criatura”. Hoy, ese niño está al cuidado de su padre.

Ángel murió cerca de la medianoche en la terapia intensiva del Hospital Regional. Había ingresado a las 8.35 de la mañana , luego de descompensarse en la casa de su madre, en una zona de quintas de la ciudad.

En un primer momento, los médicos hablaron de un paro cardiorrespiratorio sin signos visibles de violencia. Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia reveló un dato alarmante: el nene tenía lesiones internas en la cabeza. Para su padre, Luis López, no hay dudas: A su hijo "lo mataron”.

Sin embargo, fuentes judiciales indicaron a Clarín que aún se debe esperar el resultado final de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte. “Lesiones externas no tenía, no hay signos de golpes”, explicaron. Según esa línea, las lesiones internas podrían estar vinculadas al cuadro de muerte cerebral, posiblemente derivado de los problemas respiratorios que presentó Ángel. Hoy podrían revelar datos claves de las pericias.

En paralelo, el fiscal Facundo Oribones imputó a la madre, Mariela Altamirano (28), y a su pareja, aunque ambos continúan en libertad. También se solicitó información a Misiones y Corrientes, donde la mujer habría vivido, para profundizar sobre denuncias previas en su contra.

La historia de Ángel está atravesada por una disputa judicial compleja . Según informaron fuentes judiciales, la madre tenía antecedentes por maltrato y ya le habían quitado la tenencia de otro hijo. A su vez, el padre también cuenta con una denuncia por violencia familiar en Chubut.

De acuerdo al relato de Lorena Andrade, quien lo crió y se define como su “madre de crianza”, la madre biológica se había ido a Córdoba poco después del nacimiento y regresó recién en 2025. Ángel vivía con su padre y con ella desde hacía años.

Sin embargo, el 4 de noviembre pasado, la Justicia ordenó iniciar un proceso de revinculación y le otorgó la tenencia a la madre biológica . La decisión quedó en manos del juez de familia Pablo José Pérez.

Desde entonces, el entorno del padre sostiene que comenzó el calvario. Videos difundidos muestran al nene suplicando no ir a la casa de su madre. En uno de ellos, se lo ve angustiado mientras repite: “Quedo acá”, cuando le preguntan si quiere quedarse junto a su madrastra y su padre. Incluso, una oficial de policía intenta convencerlo de que se vaya, prometiéndole que después volvería.

Ese mismo día entró en vigencia un a restricción perimetral que impedía al padre y a Lorena acercarse a Ángel.

“Recorrimos Defensoría, no nos escuchó Protección de Menores, quien debió protegerlo pero decidió hacer abuso de poder”, denunció Andrade en redes sociales, donde también publicó fotos del nene con marcas en la piel.

El padre fue contundente: “Yo cuidé a mi hijo y me rompí el lomo. Cuatro años y nunca le pasó nada. Se lo dieron tres meses y me lo mató”.

También aseguró que había advertido el riesgo: “Yo les dije que le iba a pasar algo a mi hijo con esa mujer. Y pasó. Yo quiero justicia. ¿Por qué ella está en la calle y yo estoy sufriendo acá?”.

El comportamiento de la madre durante esas horas generó indignación en el entorno del padre. Andrade denunció que llevó al nene al hospital, “lo dejó tirado y se fue a dormir”. A esto se suman testimonios de vecinos que hablan de situaciones de abandono y posibles maltratos.

Las sospechas también apuntan a la pareja de la madre, Maicol González. Según allegados, consideraba al nene un “estorbo”. Andrade incluso deslizó que podría haber sido quien lo maltrataba.

Jorge Miquelarena, procurador de Chubut habló con Clarín y explicó que están esperando el informe definitivo de la autopsia para determinar responsabilidades.

“Nosotros lo que tenemos que analizar acá son las responsabilidades penales. Y para eso necesariamente tenemos que contar primero que nada con el informe de la autopsia. Una vez que lo tengamos vamos a ver si estamos en presencia de un delito como en principio parecería ser. En ese caso, van a ser traídos inmediatamente a proceso las dos personas que estaban con la criatura”.

Y agregó: “Lo que haya hecho el juzgado de familia, defensoría, o equipo técnico multidisciplinario, eso es otra cuestión. Se verá en principio si hay o no responsabilidades administrativas que pueden llegar inclusive hasta el jury de enjuiciamiento”.

Asimismo, aclaró que por el momento están abocados a determinar qué pasó con la criatura. “Ahora en el curso de la mañana estaba yendo a la fiscalía a ver a la forense. Ya no sabemos de qué modo más apurarlo, porque no depende de nosotros”.

Por otra parte, se refirió sobre Mariela Altamirano, la madre biológica. “Estamos chequeando porque hubo una llamada de una persona de Corrientes diciendo ser la ex pareja, esposo, o no sé qué de esta mujer, con quien tendría un hijo en común, y que se lo habrían sacado a la mujer por violencia hacia la criatura y que por eso lo tiene él”.

Además, descartó que la madre biológica y el padrastro se hayan querido escapar de Comodoro.

“Eso de que se habían ido de su vivienda en un taxi y nadie hacía nada y en realidad se estaban yendo porque tienen miedo a ser linchados, esa es la realidad. No va a ser la primera vez que en Comodoro se linche a alguien que después resulta que no tenía nada que ver, ya pasó. Entonces, se mudaron por temor a las represalias”, cerró.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín