Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: denuncian 240 despidos y advierten por el impacto en servicios esenciales

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) iniciaron un paro de actividades en todo el país en rechazo a un plan de despidos que, según denuncian, alcanzaría a 240 empleados, cerca del 30% del personal civil del organismo.

La medida de fuerza incluye cese de tareas y asambleas permanentes, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires pero con impacto en estaciones meteorológicas de distintas provincias.

Según indicaron los trabajadores, la nómina de cesantías sería formalizada en los próximos días y afectaría tanto a personal de la sede central como a empleados distribuidos en todo el país.

Desde los gremios estatales advirtieron que la decisión implicaría una reducción de más de un tercio de la planta civil, lo que podría comprometer el funcionamiento del organismo.

“Una medida de esta magnitud pone en riesgo actividades aeronáuticas y agropecuarias, así como la vida y los bienes de todos los argentinos”, señalaron en un comunicado difundido en medio del conflicto.

En esa línea, remarcaron que el ajuste no se limita a una cuestión administrativa, sino que podría afectar servicios clave como los sistemas de alerta temprana, la seguridad aérea y la prevención de desastres naturales.

El SMN cumple un rol central en la elaboración de pronósticos y alertas climáticas, además de brindar asistencia a sectores estratégicos como la aviación y el agro.

Actualmente, el organismo cuenta con cerca de 980 empleados, de los cuales unos 780 son civiles, y el recorte proyectado impactaría principalmente en trabajadores contratados bajo distintas modalidades. Según denunciaron, la reducción de personal podría derivar en un “colapso operativo” si se concreta en los términos planteados.

De acuerdo con lo que trascendió, la lista de despidos habría sido una orden del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y elevada al Ministerio de Defensa, del cual depende el organismo.

El conflicto se enmarca en el proceso de ajuste que continúa el Gobierno nacional en distintas áreas del Estado desde que llegó al poder, con recortes de personal y revisión de contratos.

Frente a este escenario, los trabajadores se declararon en estado de alerta y movilización y no descartan profundizar las medidas de fuerza si se concretan las cesantías. Además, reclamaron la apertura de una instancia de diálogo con las autoridades para evitar el avance del recorte y garantizar la continuidad de un servicio que consideran esencial.

Fuente: Clarín