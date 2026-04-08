Con el apoyo de Clarín, llega la vigésima segunda edición del South American Business Forum

El South American Business Forum (SABF) es una organización fundada en 2004 por estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Se trata de la primera conferencia en Latinoamérica realizada por y para estudiantes.

Bajo el lema “Diseñados para desear”, la edición 2026 del SABF se realizará del 31 de julio al 2 de agosto. A través de distintos paneles, se les propondrá a los estudiantes una reflexión profunda sobre la motivación de sus propios deseos, entendiendo cuánto influyen los algoritmos en su toma de decisiones y en qué medida estos moldean su propia identidad.

El foro cuenta con la presencia de 30 referentes de distintas industrias que año a año se renuevan para aportar nuevas miradas y experiencias. Su participación abarca desde exposiciones en sesiones plenarias hasta mentorías uno a uno con los participantes.

Además de las instancias académicas, el foro busca fomentar el intercambio cultural y humano entre los estudiantes. A lo largo de sus 21 ediciones, el SABF reunió a más de 1.700 jóvenes, 550 disertantes, 400 universidades y 170 países, consolidándose como una plataforma única para el desarrollo de los futuros líderes.

Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente link: https://apply.sabf.org.ar/ La convocatoria cierra el sábado 11 de abril a las 9:00 y está abierta a estudiantes universitarios de todo el mundo.

Fuente: Clarín