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Con el apoyo de Clarín, llega la vigésima segunda edición del South American Business Forum

Redacción CNM abril 08, 2026

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El South American Business Forum (SABF) es una organización fundada en 2004 por estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Se trata de la primera conferencia en Latinoamérica realizada por y para estudiantes.

Bajo el lema “Diseñados para desear”, la edición 2026 del SABF se realizará del 31 de julio al 2 de agosto. A través de distintos paneles, se les propondrá a los estudiantes una reflexión profunda sobre la motivación de sus propios deseos, entendiendo cuánto influyen los algoritmos en su toma de decisiones y en qué medida estos moldean su propia identidad.

El foro cuenta con la presencia de 30 referentes de distintas industrias que año a año se renuevan para aportar nuevas miradas y experiencias. Su participación abarca desde exposiciones en sesiones plenarias hasta mentorías uno a uno con los participantes.

Además de las instancias académicas, el foro busca fomentar el intercambio cultural y humano entre los estudiantes. A lo largo de sus 21 ediciones, el SABF reunió a más de 1.700 jóvenes, 550 disertantes, 400 universidades y 170 países, consolidándose como una plataforma única para el desarrollo de los futuros líderes.

Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente link: https://apply.sabf.org.ar/ La convocatoria cierra el sábado 11 de abril a las 9:00 y está abierta a estudiantes universitarios de todo el mundo.

Fuente: Clarín


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