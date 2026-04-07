Ofrecieron $10 millones por información sobre el paradero del prófugo por homicidio que se escapó el fin de semana

El Gobierno de la Provincia de Salta anunció que ofrecerá una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten datos que permitan encontrar a Jonatan Jordan Peloc , alias “Camboya” , quien permanece prófugo tras fugarse de la Alcaidía General 1 el pasado sábado .

Peloc, de 41 años, está acusado de homicidio agravado y su huida profundizó la preocupación social en la provincia.

Su fuga tuvo lugar en la madrugada del 4 de abril desde el pabellón A1 de la Alcaidía, sin que hasta el momento se hayan dado detalles oficiales sobre cómo logró concretar la huida. Estaba detenido con prisión preventiva por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego , ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno , a raíz de este episodio, el Gobierno provincial firmó el Decreto N° 178 , que formaliza la recompensa, que se otorgará a cualquier persona que pueda brindar información fidedigna sobre el paradero del hombre.

Las autoridades aseguraron que la reserva de identidad será garantizada para quienes se acerquen con datos ante los fiscales o la autoridad judicial interviniente, ya sea de manera personal o a través de terceros. El decreto también establece que no podrán acceder a la recompensa funcionarios públicos ni integrantes actuales o anteriores de fuerzas de seguridad o de inteligencia estatal.

El Gobierno provincial tomó la decisión de ofrecer la recompensa a solicitud del Procurador General de la Provincia , con el objetivo de fortalecer la búsqueda y “contribuir a la tranquilidad de la sociedad”, según se informó en el comunicado oficial.

La evasión de Peloc se produjo junto a otro interno, quien fue recapturado pocas horas después. La ausencia de información oficial sobre el modo en que Peloc logró escapar profundizó los cuestionamientos sobre el sistema de custodia penitenciario. Por esto mismo, se inició una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades y mejorar los procedimientos de seguridad en la Alcaidía General 1, aunque aún no se han brindado precisiones sobre los avances de esa pesquisa.

Esta no es la primera vez que se mantiene en la clandestinidad, puesto que el hombre fue detenido hace poco meses tras haber permanecido más de un año prófugo con un pedido de captura nacional e internacional.

Todo ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta y según reconstruyeron los investigadores, el hecho se desarrolló en dos momentos diferenciados. En la tarde, durante una reunión familiar con niños y un pelotero instalado en la vereda, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer. A raíz de esto, los familiares que participaban de la fiesta infantil reclamaron por el ataque.

En ese contexto, Peloc intervino portando un arma de fuego y profiriendo amenazas; posteriormente, el grupo se retiró de la zona. Ya entrada la noche, regresó acompañado de los otros implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

Así, la banda realizó disparos, primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes en la zona. El recorrido que realizaron comenzó en el domicilio de “Camboya” hacia el pasaje Boedo, lo que generó una situación de peligro para vecinos, familias y menores presentes.

El ataque dejó como saldo un joven de 24 años herido por un disparo de arma de fuego en el tórax, con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica recibida.

De igual forma, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas. Otra víctima presentó traumatismo encéfalo craneano, con herida cortante y pérdida de conciencia, debiendo ser asistida en un centro sanitario. Durante el mismo episodio, también asesinaron a un perro de un disparo .

En la escena se incautaron 18 vainas servidas , incorporadas al expediente como elementos probatorios. Asimismo, indicaron que el trabajo investigativo incluyó toma de declaraciones testimoniales, análisis de registros de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, biología molecular e informática forense, así como el análisis de registros de 911.

Según los investigadores, las tareas realizadas permitieron reconstruir la dinámica de los hechos, establecer el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y ubicar a Peloc, quien permanecía prófugo hasta su detención el 3 de febrero.

Fuente: Infobae