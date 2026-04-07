Plomeros coinciden: el truco definitivo para eliminar las manchas de humedad en menos de 24 horas

Las manchas de humedad en paredes y techos son uno de los problemas más comunes en los hogares. Además de arruinar la estética, pueden generar malos olores y hasta afectar la salud.

Sin embargo, especialistas aseguran que existe un método simple que puede mejorar notablemente la situación en menos de un día.

La humedad puede tener distintas causas:

Antes de aplicar cualquier solución, es importante identificar el origen . Sin embargo, cuando se trata de manchas superficiales, hay formas rápidas de tratarlas.

Uno de los métodos más efectivos y accesibles consiste en usar una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio .

Este truco ayuda a eliminar hongos superficiales y a neutralizar olores, al lograr resultados visibles en pocas horas.

El vinagre tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas , mientras que el bicarbonato actúa como agente limpiador y desodorizante. Juntos, generan una reacción que ayuda a desprender la suciedad y reducir la apariencia de la humedad.

Aunque este método es eficaz, los especialistas advierten que es una solución superficial. Para evitar que las manchas reaparezcan, recomiendan:

Si bien los problemas estructurales requieren intervención profesional, este truco casero se posiciona como una alternativa rápida para mejorar el aspecto de las paredes sin gastar de más.

En pocas horas, es posible notar cambios visibles y devolverle a los ambientes una sensación de limpieza y orden.

Fuente: TN