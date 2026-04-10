Nuevos respaldos a los cambios para elegir jueces luego de que la Magistratura enfriara el proyecto

Luego de que comenzar a debatirse en el Consejo de la Magistratura un nuevo reglamento impulsado por la Corte Suprema para transparentar la elección de los jueces, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales reclamó que el organismo acelere y apruebe el reglamento de selección de magistrados.

El respaldo de la Academia Nacional de Derecho se dio luego de la primera reunión del Consejo donde se empezó a discutir el reglamento que terminó con un gusto amargo. Es que los Consejeros enfriaron el proyecto que fue impulsado por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y que no fue firmado por el presidente Horacio Rosatti. Según sostuvieron su falta de apoyo es por su doble rol de presidente de la Corte y el Consejo.

En la reunión del jueves en la Magistratura, de hecho, apareció de manera sorpresiva Horacio Rosatti y bajó un mensaje que pareció enfriar el tema. Sostuvo que la iniciativa enviada por la Corte será "enriquecida" por otros proyectos , nuevos debates y las opiniones de los especialistas y ONG's que pidieron ser escuchadas.

El mensaje de Rosatti fue a tono con lo que se decidió en las reuniones conjuntas de las comisiones de Selección y Reglamentación del Consejo. Allí, el juez Alberto Lugones, presidente de Reglamentación, bajó el mensaje de que el nuevo proyecto de elección de jueces no saldrá rápido. "Yo no voy a firmar nada a libro cerrado", sostuvo.

Rosenkrantz y Lorenzetti, autores del proyecto, habían hecho saber que esperaban que su proyecto se aprobara con celeridad. La postura de los dos jueces y la negativa de Rosatti a acelerar tensionó la relación.

El proyecto cambia distintas instancias del proceso de selección de jueces con el propósito de reducir la "discrecionalidad" en la evaluación de los candidatos y la influencia de la política. Propone limitaciones a los puntajes que otorgan las entrevistas personales que toman los consejeros a los postulantes para evitar que se perjudique o beneficie a un candidato son criterios claros.

Santiago Viola, el representante del Gobierno en el Consejo, se alineó con el enfriamiento del proyecto. "Veo una ansiedad desmedida por un tratamiento urgente", sostuvo. Y luego agregó: "No hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo". Con esa frase quedó al descubierto el alineamiento total del Gobierno con la postura de Rosatti. Viola responde de manera directa a Karina Milei que tejió buenos vínculos con Rosatti y dejó al descubierto que el oficialismo tomó distancia de Lorenzetti y Rosenkrantz.

Fue en ese marco que la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales sacó un comunicado de respaldo al nuevo proyecto de selección de jueces. "Es de esperar que el Consejo de la Magistratura dé su aprobación al Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados elaborado por la Corte Suprema y lo ponga en práctica en cuanto ello sea posible”, dijeron. La declaración lleva la firma del presidente, Alberto Bianchi, y la de Marcelo Gebhardt, secretario de la entidad. Los abogados y juristas apoyaron la iniciativa y su aplicación para acabar con la “discrecionalidad” y dar transparencia a los mecanismos para elegir jueces.

Durante la reunión del Consejo, los representantes de los magistrados fueron los que más defendieron el modelo actual de selección. El juez y consejero Diego Barroetaveña salió en defensa del sistema de concursos y remarcó que “todos los jueces y juezas son idóneos y legítimos, y tienen la calidad suficiente”. Sostuvo que “el reglamento vigente no es un enlatado que se compró en cualquier feria”, aunque admitió que es perfectible.

Su colega Lugones sostuvo que “hay varias administraciones del Consejo que eligieron las ternas de candidatos que ahora envió el Poder Ejecutivo al Senado”. Y sostuvo: “No pueden equivocarse todos”. Lugones criticó a quienes dicen que los consejeros “pusieron primero” a un candidato sobre otro tras la entrevista personal. “Por favor, no me vengan con cosas como si no supieran cómo es el juego en todas las instituciones del país”.

Fuente: Clarín