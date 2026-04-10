El fiscal quiere saber cuánto gastó Adorni en las refacciones de la casa en el country y citó como testigo al constructor

El fiscal Gerardo Pollicita firmó más de treinta oficios para profundizar la investigación patrimonial que involucra a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti. Después de que el juez federal, Ariel Lijo, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la pesquisa hace foco en un tema central: el dinero aplicado a la compra de la casa del barrio privado, Indio Cuá, los gastos mensuales de expensas, el costo de ingreso, y también las obras de refacción que realizó el funcionario. Para reforzar este punto, el fiscal citó a declaración testimonial a Matías Tabar, el constructor a cargo de los trabajos. Se deberá presentar el 24 de abril en Comodoro Py.

Con esta medida el fiscal sigue la ruta para determina si los movimientos financieros se condicen -o no- con los ingresos de Adorni como funcionario público y con el incremento patrimonial declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Sobresale en la compra de inmuebles un común denominador: la utilización de hipotecas privadas para la compra y posterior escrituración. El otro elementos que nuclea a esas operatorias, es la escribana Adriana Nechevenko quien declaró como testigo esta semana ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Esa testimonial expuso algunos números bajo estudio. El primero de ellos es que la casa del barrio privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá, se compró gracias a la adquisición de un préstamo privado que consiguió la escribana, por un total de 100.000 dólares. A ese valor se le aplicó un interés del 11% anual y debe terminar de pagarse en noviembre de este año.

Alrededor de esa propiedad hay una serie de interrogantes que el fiscal formuló como parte de la investigación y busca responder.

Iniciará así una etapa de reconstrucción de los movimientos económicos de Adorni, la trazabilidad de operaciones fiscales, bancarias e inmobiliarias para determinar si, como sostiene la denuncia, hay inconsistencias entre el dinero involucrado en diversas operaciones y los declarado ante la OA desde diciembre de 2023 a la fecha.

Sobre el lote 380 del barrio privado Indio Cua el fiscal pidió información a la administración del barrio privado. Les ordenó que le entreguen el detalle sobre cómo se pagó el ingreso al country que asciende a 5.000 dólares. También les pidió los detalles de cómo se abonan las expensas y a nombre de quién figuran. Clarín reveló que el monto es de 700.000 pesos y que están a nombre de Angeletti.

Pollicita exigió que se envíe a Comodoro Py toda la documentación pertinente a esos pagos efectuados con el detalle de la metodología de los mismos.

El el 19 de marzo cuando se realizó una ampliación de la denuncia, se consignó que además de alquilar de manera temporaria una vivienda de fin de semana en el Country Indio Cuá (próxima a la salida del hoyo 5, cercana al lote 1), Adorni y Angeletti “habrían llevado adelante en paralelo la re construcción de una vivienda propia de dos plantas, de color gris verdoso, ubicada en el mismo emprendimiento, a aproximadamente 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf”.

Para clarificar este punto, que implica un gasto, Pollicita solicitó las declaraciones y documentación de toda la obra, para conocer en detalle cuánto costó y cómo se pagó la refacción denunciada.

En el dictamen al que accedió Clarín, también se citó a declaración testimonial al contratista de la obra, Matías Tabar, exigiéndole que lleve a Comodoro Py l os contratos, presupuestos, facturas y pagos. Todo en el mismo sentido que a la administración de Indio Cuá: quién pagó y cómo se realizaron dichos pagos.

El contratista que realizó la refacción en la vivienda emplazada en el Lote 380, también debe proporcionar el listado de los trabajadores, comunicaciones al respecto con Manuel Adorni y los valores finales de la obra. Pidió que entregue también los mensaje de Whatsapp con Adorni y su esposa.

Finalmente, la fiscalía busca determinar el valor real de esa propiedad para así poder establecer las comparaciones pertinentes: ¿figura en la declaración jurada del Jefe de Gabinete? ¿Los valores de mercado condicen con los consignados en la declaración patrimonial?

En el dictamen el Ministerio Público Fiscal se volcó la siguiente información: “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente USD 149.875, con valores que oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”.

Una vez más, la pregunta recurrente y conduce la investigación, es si Manuel Adorni con sus ingresos como funcionario público, puede justiciar la adquisición de la propiedad, las obras realizadas en la misma, teniendo en consideración otros movimientos de fondos.

Del préstamos de 100.000 dólares, el Jefe de Gabinete ya devolvió 30.000 ¿Ese dinero de dónde provino? ¿Está declarado? Es lo que busca saber el fiscal Pollicita. Junto con ello, hay que recordar que aún debe cancelar 70.000 dólares, pero en simultáneo adquirió el departamento de Caballito con una hipoteca privada de 200.000 dólares, sobre los cuales sumaron de su patrimonio -Adorni y Angeletti-, 30.000 dólares más.

La diferencia de ese préstamos privado es que no tiene intereses aplicados y debe devolverse en noviembre de este año, cuando el funcionario libertario además, debe cancelar los 70.000 dólares restante de la hipoteca que utilizó para comprar la casa de Indio Cuá.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín