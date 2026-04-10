“Los voy a matar a todos”: allanaron a un chico de 15 en La Matanza por otra amenaza de masacre escolar

Un nuevo caso se suma a la historia de violencia escolar que explotó en el país tras el tiroteo en San Cristóbal , provincia de Santa Fe.

Esta vez, un chico de 15 fue allanado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense , luego de que supuestamente difundiera en un grupo de WhatsApp de alumnos de su ex escuela, el Colegio Parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi, que los “iba a matar a todos los del curso, menos a los nuevos” , de acuerdo a una fuente de la causa.

Luego , envió fotos de armas de fuego al grupo de WhatsApp, donde el menor en cuestión tenía un amigo cercano. Todo, desde un número privado. La posible masacre iba a ser cometida el miércoles pasado. Sin embargo, el sospechoso la suspendió por la lluvia.

Una madre de la escuela fue quien precisamente denunció el hecho. Así, la Justicia de Menores de La Matanza ordenó una investigación que incluyó patrullajes a la escuela. La DDI, finalmente, rastreó al ex alumno, que había dejado el colegio Savio hace dos años.

Su casa en Ciudad Evita, donde vive con su madre, fue allanada. Allí, se incautaron sus computadoras y teléfonos , que esperan ser peritados. En el allanamiento a su casa, sin embargo, no se hallaron armas de fuego.

Por su edad, es inimputable , dado que la amenaza fue realizada en el plazo en donde la baja de imputabilidad decidida en el Congreso no entró aún en vigencia, tal como en el caso de San Cristóbal.

Una versión que circula entre fuentes del caso indica que el chico pertenecería a la llamada True Crime Community , la subcultura digital de internet a la que pertenecía el alumno que mató a su compañero en San Cristóbal, con un grupo de WhatsApp del mismo nombre en su teléfono.

Sin embargo, el MPF, para responder esto, espera los resultados de las pericias a los aparatos. Mientras tanto, el fiscal del caso ordenó una serie de estudios ambientales y psicológicos al menor, que se encuentra a resguardo de sus padres.

La DDI de La Matanza descubrió, también, que el chico, hijo de padres separados, estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Fuente: Infobae