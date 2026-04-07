Ni caminar ni correr: el ejercicio de pocos segundos que recomiendan los expertos

Pasar muchas horas sentado es uno de los hábitos más comunes y perjudiciales de la vida moderna. Sin embargo, un estudio reciente encendió las alarmas y, al mismo tiempo, abrió una solución simple: no hace falta entrenar durante horas para generar un impacto positivo en el cuerpo .

Investigadores de la Universidad de Texas analizaron cómo influyen los llamados “snacks de ejercicio”, es decir, pequeños bloques de actividad física repartidos a lo largo del día , en comparación con una rutina tradicional de ejercicio continuo.

Los resultados mostraron que interrumpir el tiempo sentado con movimientos breves , como hacer sentadillas , puede mejorar de forma significativa el control del azúcar en sangre , incluso más que realizar una caminata continua de 30 minutos en algunos casos.

Esto ocurre porque, al activar los músculos de forma frecuente, el cuerpo utiliza mejor la glucosa disponible en sangre, al evitar picos elevados, en especial después de comer.

Además, este tipo de actividad tiene otro beneficio clave: contrarresta los efectos negativos del sedentarismo prolongado , algo que ni siquiera una rutina diaria de ejercicio logra compensar por completo.

Según explican los especialistas, el problema no es solo la falta de ejercicio, sino la cantidad de horas seguidas que pasamos sin movernos .

Cada vez que el cuerpo permanece inactivo por mucho tiempo:

En cambio, realizar movimientos simples cada 30 a 60 minutos —como sentadillas, subir escaleras o incluso caminar unos pasos— reactiva el sistema metabólico.

Aunque en redes sociales se viralizó la idea de que “10 sentadillas reemplazan 10.000 pasos”, los expertos aclaran que no es una equivalencia directa.

Lo que sí confirma la ciencia es que:

Es decir, no se trata de dejar de hacer ejercicio, sino de sumar movimiento durante todo el día .

Este tipo de cambios, aunque parezcan mínimos, pueden generar una mejora significativa en la salud metabólica con el tiempo.

Fuente: TN