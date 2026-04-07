Un estudio determinó cuáles son los 10 países con más infieles del mundo

Las infidelidades son uno de los tópicos más recurrentes y polémicos dentro de las relaciones de pareja. Aunque en general se mantienen en el ámbito privado, un estudio internacional reveló cuáles son los 10 países con mayor índice de infidelidades declaradas .

La investigación realizada por Bedbible reunió datos de 50 países distintos mediante respuestas auto declaradas y luego los ordenó según el porcentaje de personas que admitieron haber sido infieles.

En el primer puesto del listado se encuentra Tailandia , con un 51% de personas que reconocieron haber sido infieles . El podio lo completan Dinamarca , con 46% y Alemania , con 45%. Argentina , por su parte, está 21° , producto de un 34% de personas que reconocieron una infidelidad.

A continuación, el listado completo:

Además de los países, el estudio también analizó cómo varía la infidelidad según la edad. Según los datos relevados, en la juventud los índices son muy bajos y aumentan con el pasar de los años. El pico se registra a los 58 , antes de un nuevo descenso en los grupos etarios más avanzados.

Los datos más llamativos fueron los siguientes:

Más allá de las diferencias culturales y etarias, este estudio vuelve a poner en discusión un tema tan polémico e incómodo como las infidelidades. Aunque se trata de respuestas auto declaradas, la investigación demuestra que los porcentajes de infidelidad pueden variar según el país, la edad y el género .

Fuente: TN