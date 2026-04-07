Ni jabón ni detergente: truco con un ingrediente de la cocina para eliminar el mal olor del microondas

El microondas es uno de los electrodomésticos más usados de la cocina, pero, cuanto más uso se le da, puede acumular malos olores en su interior. Aunque muchas personas usan productos químicos para deshacerse de este aroma desagradable, existe un ingrediente natural que puede eliminarlo de manera sencilla y en pocos minutos.

Se trata de las hojas de laurel , un ingrediente que en líneas generales es utilizado en la cocina para aromatizar los platos y darles sabor. Gracias a su fragancia intensa, esta planta puede ser utilizada para neutralizar olores fuertes en el hogar.

Para que hagan mayor efecto, hay que colocar las hojas de laurel en un bowl con agua y calentar la mezcla en el microondas. De esta manera, el vapor ayuda a eliminar restos de comida y de suciedad, mientras que el perfume del laurel neutraliza los malos olores y deja el microondas como nuevo.

Este truco casero puede resultar útil por varios motivos:

Además de ser muy efectivo, este método destaca porque no se requiere ningún producto de limpieza costoso ni técnica complejas . Con unas hojas de laurel y un poco de agua es posible eliminar por completo el mal olor del microondas y facilitar su limpieza.

Así, con un ingrediente que en la mayoría de los casos está guardado en las alacenas, se puede solucionar un problema cotidiano como el mal olor en el microondas. Si bien no reemplaza por completo una limpieza profunda , es una manera práctica y económica de aromatizar el electrodoméstico.

Fuente: TN