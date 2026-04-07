Caso Adorni: Lijo pidió un informe de las llamadas de Grandio, el amigo del jefe de Gabinete a quien le facturaron el viaje a Punta del Este

El juez federal Ariel Lijo ordenó un informe sobre las llamadas entrantes y salientes del teléfono de Marcelo Grandio , el periodista que trabajaba en la TV Pública , es amigo de Manuel Adorni y figura como quien pagó el viaje del Jefe de Gabinete a Punta del Este , en un vuelo privado, el fin de semana largo de carnaval del año pasado.

Así lo informaron fuentes judiciales que conocen el expediente de primera mano.

Como parte de esta nueva tanda de medidas, el juez Lijo también solicitó un informe de las llamadas de Horacio Silva, desde enero de 2023 hasta la actualidad. Silva se desempeña en la productora Imhouse (de la que es dueño Grandio) y fue quien firmó por esa productora seis contratos con la TV Pública.

Además, el magistrado hizo un nuevo pedido de información a la TV Pública sobre todos los expedientes administrativos que culminaron en esos contratos.

Asimismo requirió información contable relacionada e ingresos generados por esas contrataciones, así como los datos de los funcionarios que intervinieron.

Las medidas se dan en el marco de la causa que revisa los vuelos de Adorni con su familia a Punta del Este , uno de los dos expedientes que revisan la actividad del jefe de gabinete de Javier Milei.

En la causa declaró el broker que le vendió los vuelos a Grandio que finalmente usó Adorni y su familia y también su secretaria. Son Agustín Issin Hansen y Vanesa Tossi .

Los dos dijeron que el viaje de Adorni a Uruguay lo abonó Grandio , pero ella, además, sumó otro dato: que Grandio le pidió que no se facturaran, a lo que ellos se negaron.

En plena declaración de la secretaria ocurrió un episodio por demás llamativo: Tossi recibió un llamado y un mensaje de Grandio.

“Vane, ¿podés hablar?” , decía el chat, según pudo reconstruir LA NACION . El hecho quedó registrado en las actuaciones de la causa.

Ambos explicaron que el de ida fue pagado por Grandio, pero facturado a su productora Imhouse directamente por la operadora (Alpha Centauri). Respecto al de vuelta, el broker indicó que fue abonado por su empresa, Jag Executive Aviation , y luego revendido a Grandio por 3000 dólares.

En paralelo a esta causa, también en el juzgado de Lijo, pero con el fiscal Gerardo Pollicita a cargo de la investigación, tramita la de enriquecimiento ilícito, iniciada luego de que se conocieran las propiedades que Adorni sumó a su patrimonio desde que está en la función pública.

Mañana declarará la escribana Adriana Nechevenko, que escrituró la compra del departamento de Adorni en Caballito y la casa en Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su mujer, Betina Angeletti.

Fuente: La Nación