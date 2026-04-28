Ni café ni mate: la bebida caliente que gana terreno para arrancar la mañana con energía

Durante años, el café y el mate fueron los grandes protagonistas de las mañanas en la Argentina y en buena parte del mundo. Sin embargo, una nueva bebida caliente empezó a ganar cada vez más lugar entre quienes buscan despertarse con energía, mejorar la concentración y sumar beneficios para la salud desde temprano.

Se trata del té matcha , una infusión de origen japonés que se volvió tendencia por su sabor particular, su versatilidad y su aporte natural de cafeína. Cada vez más personas lo eligen como alternativa para comenzar el día con vitalidad, sin depender de las opciones clásicas.

El té matcha es un polvo fino elaborado a partir de hojas verdes de té especialmente cultivadas y molidas. A diferencia de otras infusiones, se consume la hoja completa, lo que permite aprovechar mejor sus nutrientes y antioxidantes.

Su popularidad creció en los últimos años gracias a las redes sociales, las cafeterías de especialidad y el interés creciente por hábitos saludables. Hoy se puede encontrar en versiones calientes, frías, con leche vegetal o incluso en licuados.

Uno de los principales motivos por los que el matcha gana terreno es que aporta cafeína de forma gradual . Esto significa que brinda energía sostenida y una sensación de alerta más estable, sin el pico brusco que algunas personas sienten con el café.

Además, contiene L-teanina , un aminoácido asociado con la relajación y la concentración, por lo que muchas personas lo consideran ideal para estudiar, trabajar o empezar el día con foco.

Además del impulso matutino, el té matcha suele ser valorado por otros beneficios:

Preparar matcha en casa es sencillo. Solo se necesita una cucharadita de polvo, agua caliente (sin hervir) y batir hasta formar una mezcla homogénea. También puede sumarse leche o bebida vegetal para lograr una versión más cremosa.

Así, mientras el café y el mate siguen siendo clásicos indiscutidos, esta bebida caliente empieza a posicionarse como una nueva favorita entre quienes buscan arrancar la mañana con energía.

Fuente: TN