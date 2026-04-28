MADARIAGA: Planearon un millonario golpe, hackearon una app de inversiones pero sólo pudieron robarse $1.000

MADARIAGA





En una operación relámpago, ciberdelincuentes vulneraron la seguridad de un usuario, liquidaron más de $18 millones en bonos y acciones, e intentaron desviar el dinero a través de billeteras virtuales.





Lo que comenzó como un trámite de rutina para revisar su cartera de inversiones terminó en una pesadilla financiera. Un inversor denunció en las últimas horas haber sido víctima de un ataque informático que vació sus posiciones en la plataforma Bull Market Brokers, dejando al descubierto la vulnerabilidad de los usuarios ante el avance del cibercrimen.





El ataque se produjo en plena jornada financiera. Según pudo saber este medio, la víctima intentó ingresar a la aplicación y, en ese instante, recibió un código de seguridad por mensaje. Al introducirlo —creyendo que era parte del proceso de validación—, les abrió la puerta a los delincuentes.





Pocos minutos después, una alerta de seguridad en su correo electrónico confirmó lo peor: alguien había tomado el control total de su cuenta personal.





Diecinueve millones en la mira





La velocidad de los atacantes fue asombrosa. En el tiempo que le tomó al inversor reaccionar y contactar a su asesor para bloquear el acceso, los delincuentes ya habían ejecutado órdenes de venta masivas. Liquidaron todas las acciones y bonos del usuario, transformando sus ahorros en una suma líquida de $18.946.707.





Con el botín ya convertido a pesos, los estafadores iniciaron la fase de retiro. El dinero fue movido inicialmente a una billetera virtual de la propia víctima, desde donde querían empezar a "gotearlo" hacia cuentas de terceros.





Una frenada a tiempo





A pesar de la magnitud del hackeo, la rápida intervención del servicio de atención al cliente y el bloqueo de las cuentas evitaron un desastre total. Los delincuentes solo llegaron a transferir una suma mínima de $1.000 hacia una cuenta, un dato que ya está en manos de los investigadores.





Si bien el grueso del dinero permaneció dentro del sistema del usuario, el daño ya estaba hecho: el inversor se quedó sin sus activos estratégicos, enfrentando ahora la compleja tarea de recomponer su cartera.



