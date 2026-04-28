Adiós a la correa y el collar tradicional: la nueva tendencia que es más segura para tu perro

Pasear al perro es una actividad fundamental para su salud física y emocional. Sin embargo, durante años se usaron correas y collares tradicionales que, en muchos casos, no resultaban del todo cómodos ni seguros para las mascotas.

En los últimos tiempos surgió una alternativa que gana cada vez más popularidad: un sistema que permite mayor control, evita tironeos y reduce riesgos de accidentes . Se trata del arnés antitirones. Una innovación no solo beneficia al animal, sino que también hace más placentera la caminata diaria para los dueños.

El cambio de tendencia no es casualidad: responde a la necesidad de adaptar los paseos a un estilo de vida más consciente y respetuoso con las necesidades caninas.

Fuente: TN