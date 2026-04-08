Netflix Argentina mostró la primera imagen de la serie animada de Mafalda y emocionó a todos

Mafalda es mucho más que un personaje de historieta; es un ícono cultural de Argentina y de todo el mundo hispanohablante . Creada en 1964 por el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, tendrá ahora su propia serie animada. A raíz de esto es que Netflix mostró la primera imagen de la producción de Juan José Campanella y no tardó en emocionar a todos.

“La emoción es total. Esta es la primera imagen de la serie animada de Mafalda. Escrita y dirigida por Juan José Campanella y basada en las historietas de Quino, llega a Netflix en 2027”, escribieron este lunes desde la cuenta oficial de X de Che Netflix.

En la ilustración en cuestión, Mafalda aparece sentada en el suelo de un pasillo, refugiada tras una esquina para tener algo de privacidad mientras habla por un teléfono fijo de disco de color crema. Viste su emblemático vestido rojo con lunares negros y su característico lazo rojo en el pelo, con una postura encorvada que refuerza esa sensación de estar compartiendo un secreto o una de sus profundas reflexiones.

El entorno recrea un hogar familiar lleno de nostalgia , con un suelo de parquet detallado y muebles de madera de estilo retro que evocan la época original de la historieta. La iluminación es uno de los elementos más destacados, ya que entra de forma lateral, lo que crea sombras suaves y una atmósfera acogedora, pero ligeramente melancólica. El cable del teléfono se extiende por el suelo desde una mesa en el primer plano hasta donde ella se encuentra , lo que conecta visualmente los distintos espacios de la casa y subraya la intención de la niña de apartarse del resto para realizar su llamada.

El posteo no tardó en generar revuelo entre los admiradores de la pequeña, que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se rebela contra el mundo legado por sus mayores. “Se me erizó la piel”; “Campanella es la garantía perfecta para que Mafalda animada sea Mafalda. Gracias, Netflix, Mafalda es un ícono que nos representa en el mundo” ; “Confío en ustedes después de ver El Eternauta (y esperando para la segunda temporada)” y “Me encanta, me encanta. Te amo, Mafalda”, fueron solo algunos.

A principios de marzo y en diálogo con LA NACION, Campanella manifestó su alegría por llevar adelante este nuevo proyecto. “Nosotros hemos crecido con Mafalda. Somos contemporáneos de Mafalda. Tenemos la edad de Mafalda. Estoy absolutamente entusiasmado, es mi foco más grande. Soy uno de los fanáticos de Mafalda y quiero quedar bien con ellos. Sé lo que hay que hacer y cuáles fueron los problemas de las versiones anteriores. Trabajamos muy cerca de Guillermo Lavado y toda la familia de Quino, nos llevamos bárbaro, estamos consultándolos permanentemente. Y el elenco es espectacular. Todavía no lo puedo revelar”, expresó.

Sobre si estaban todas las voces, el director comentó que ya tenían varios capítulos grabados. “Tenemos muchos capítulos grabados. Pero todos, incluso los actores y las actrices, queremos que vean a los personajes antes de que se sepa quiénes son. Que no imaginen ninguna cara”, reveló y completó: “Son dos temporadas de diez episodios cada uno, con historias de entre 20 y 25 minutos cada uno”.

Fuente: La Nación