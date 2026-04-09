Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: las primeras pericias indican que el nene de 4 años tenía golpes internos en la cabeza

Comodoro Rivadavia sigue conmovida por la muerte de Ángel, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia que falleció este domingo , tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre. Este jueves, horas después de que el chico fuera velado, se conocieron datos de las pericias forenses preliminares, que detectaron golpes internos en la cabeza , según informó el medio ADN Sur. Ahora se espera el informe final de la autopsia.

El niño había fallecido por un paro cardiorrespiratorio tras ser llevado en estado crítico a un hospital de la ciudad chubutense.

Luis Cisneros, jefe de Pediatría del hospital Regional, había dicho inicialmente que "no constan en la historia clínica signos de violencia". También se mostró extrañado por el fallecimiento: informó que el nene no tenía antecedentes y que "aparentemente estaba en muy buen estado general".

"Se acuesta y cuando lo encuentran estaba sin signos vitales", aseguró sobre los problemas que el chico sufrió el domingo a la mañana. En noviembre había comenzado la revinculación con su madre biológica, cuya casa fue allanada este miércoles y es investigada

El domingo de Pascuas a las 7 de la mañana Ángel se descompensó. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional, donde ingresó en estado crítico a las 8.35. Allí quedó internado.

Lorena Andrade, la pareja del padre de Ángel, apuntó contra la madre y sembró las sospechas sobre las circunstancias de la muerte. Se definió como la "madre de crianza" del nene de 4 años, que -según su versión- fue abandonado por la otra mujer cuando cumplió un año y medio.

Sin embargo, el pasado 4 de noviembre se decidió la revinculación del chico con su madre de nacimiento. En los próximos días había prevista una audiencia sobre el futuro de Ángel.

Dijo, además, que durante tres meses la madre biológica puso una perimetral que les impidió acercarse al nene.

El entorno de Lorena también apuntó contra la pareja de la madre biológica. "Él le dice que el nene es un estorbo, que lo tiene que andar cuidando él", señaló Marisol, amiga de Lorena, sobre la disputa familiar por la tenencia del chico.

La Justicia realizó este miércoles allanamientos en la vivienda de la madre y su actual pareja, en la zona de quintas, donde el menor vivía desde noviembre del año pasado, en medio de un conflicto judicial por su tenencia.

"La fiscalía toma intervención con la denuncia del padre del menor. Se han realizado las primeras medidas de investigación, se le ha dado intervención al Cuerpo Interdisciplinario Forense. Asimismo, se están llevando adelante medidas de comprobación directa para saber cuál fue la causa de muerte de este menor, como también la responsabilidad de alguna persona", informaron desde el Ministerio Público Fiscal a través de un comunicado.

Anoche, mientras se intentan determinar detalles sobre la muerte del niño, sus restos fueron velados en la zona sur de la ciudad con la presencia de familiares y amigos en el sur de la ciudad.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió al caso ante la prensa y aseguró que "es tremendo lo que pasó".

"No puedo anticiparme a algo que no están los peritajes, ni hablar con certeza de algo que todavía tiene que investigar la Justicia”, al referirse en tono prudente al desarrollo de la investigación que, más temprano, dio a conocer resultados preliminares de la autopsia a Ángel

Consultado sobre el accionar de la Justicia, el mandatario provincial sostuvo que si en ese estamento hubo "algún tipo de falencia, eso va a salir a la luz”.

Y en ese sentido completó: “Si hubo denuncias en su momento sobre maltrato, violencia intrafamiliar, que es lo que leí en los medios, insisto, no es información oficial ni de ningún juzgado, obviamente es algo para revisar y se va a saber en poco tiempo”.

Fuente: Clarín