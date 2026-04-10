Monserrat Beltrán, experta en Feng Shui: “Es un error poner fotos de tus hijos en el dormitorio”

El Feng Shui es una práctica milenaria que ya se adopta en todas partes del mundo, y que busca la armonía en la distribución de los objetos y muebles del hogar. Sin embargo, hay algunos detalles que muchos no suelen tener en cuenta: por ejemplo, la experta Monserrat Beltrán aseguró que es “un error” colocar fotos de los hijos en el dormitorio, sobre todo si ya se independizaron de la vivienda.

Curiosamente, la especialista afirmó que ese procedimiento es capaz de alterar el equilibrio energético de la propiedad y afectar el bienestar cotidiano de sus ocupantes. En relación con las instantáneas, la profesional señaló que el dormitorio principal debe reservarse exclusivamente para quienes duermen allí , por la carga emocional que puede implicar.

“No puede haber fotos de hijos, abuelos, padres ni fallecidos”, sostuvo Beltrán de manera tajante, indicando que lo ideal es que nada interfiera en un descanso reparador. También puso el foco en el recibidor, también conocido como el living, un espacio central dentro de la filosofía por ser la puerta de entrada de la energía a la casa . Por ello, recomendó colocar únicamente imágenes de las personas que residen ahí, evitando incluir a cualquier otro.

Para aquellos que desean exhibir algún tipo de recuerdo familiar, la experta sugirió optar por ambientes alternativos como el salón y los pasillos . Por ello, advirtió que es posible mantener siempre presentes a nuestros seres queridos sin alterar demasiado los espacios más sensibles. Lógicamente, el baño aparece como uno de los lugares menos adecuados para colocar fotos.

Es un espacio donde la energía tiende a disiparse rápidamente, lo que podría simbolizar una pérdida o un desgaste. Más allá de ese ítem puntual, el Feng Shui tiene en cuenta otras cuestiones fundamentales como el orden, la iluminación en cada sector y hasta la disposición del mobiliario. En la pieza, en este caso, lo preferible es evitar que se muestren cables a simple vista y enroscados: todo debe permanecer despejado.

La cama debe estar ubicada en una posición en la que podamos ver la puerta sin quedar directamente frente a ella. La clave está en lograr espacios equilibrados y bien acomodados , que favorezcan una circulación correcta y favorezcan al bienestar general. La disciplina se basa en la idea de que existe una energía vital, que trasciende lo visible, y que ciertas cuestiones son capaces de interrumpir la naturalidad del proceso .

Cuando eso sucede, lo más probable es que surjan sensaciones de incomodidad, estrés y mucha ansiedad, a menudo potenciadas por las vivencias y experiencias propias. Cada elemento dentro de la vivienda tiene su peso, por lo que no hay que minimizarlo. En general, los sofás en forma de “L” o de “U” son interesantes opciones para no darle la espalda a la puerta.

En inmuebles pequeños, como los departamentos de un ambiente o dos, el objetivo es evitar la saturación de objetos, ya que los espacios reducidos tienden a bloquear más fácilmente la circulación de la energía. Por eso conviene quedarse solo con lo esencial, previniendo la acumulación pasiva. Cuando conviven los ambientes, se sugiere delimitar con alfombras para diferencias funciones.

Para los muebles , lo mejor es escoger algunos que se adapten a las proporciones de las habitaciones, sin que sean demasiado grandes o pesados: debemos priorizar modelos livianos y versátiles , que incluso se puedan mover en base a la necesidad del inquilino. Con apenas unos simples tips, el aura del hogar se modificará considerablemente.

Fuente: TN