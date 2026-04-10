Julián González Oliva, jardinero: “Estas especies difícilmente van a estar perfectas en una casa común”

A la hora de decorar la casa, las plantas aparecen como una opción natural, estética y muy elegida. Sin embargo, es frecuente que algunas se mueran a las pocas semanas de haber sido compradas. Ante esta situación, el jardinero Julián González Oliva , creador de Ada Jardín , explicó cuáles son las especies más complicadas de mantener.

Contrario a lo que muchos piensan, el especialista aseguró que el problema pocas veces radica en quien las cuida, sino en la planta elegida. “ Hay especies que difícilmente van a estar perfectas en una casa común , y no es culpa de nadie. Son exigentes por naturaleza”, señaló.

Entre las plantas que más dificultades generan aparecen la calathea, el crotón y el ficus pandurata . Según detalló González Oliva, estas especies requieren condiciones muy específicas para mantenerse en buen estado, por lo que, aunque se las cuide con atención, pueden deteriorarse con rapidez.

Estas especies suelen ser más difíciles de mantener por varias razones:

Además de advertir acerca de estas plantas, el experto también recomendó algunas opciones infalibles para mantener en buen estado en el hogar. Entre las más destacadas, mencionó a los philodendros, la estrelitzia y la zamioculca . Estas alternativas destacan porque pueden adaptarse con facilidad a las condiciones interiores del hogar.

Algunos beneficios de estas plantas son:

Con los consejos de Julián González Oliva es posible mantener a las plantas de interior en buen estado y sumar una decoración infalible al hogar. Prestar atención a las especies elegidas y cuidarlas acorde a lo que necesitan son pasos fundamentales para que resistan durante mucho tiempo.

Fuente: TN