Los expertos en electricidad coinciden: nunca conectes estos 16 aparatos a la zapatilla eléctrica

Las zapatillas eléctricas son indispensables en casi todos los hogares, ya que permiten enchufar varios dispositivos a la vez. Sin embargo, hay 16 aparatos que los expertos en electricidad no recomiendan conectar nunca porque pueden ser un peligro.

Según los especialistas, enchufar electrodomésticos de alto consumo a una regleta común puede provocar sobrecargas, cortocircuitos y hasta incendios . Esto se debe a que no están diseñados para soportar grandes potencias durante mucho tiempo.

Todos estos equipos tienen algo en común y es que consumen mucha energía o generan calor , dos factores que aumentan el riesgo de sobrecarga y accidentes cuando se usan con una zapatilla.

Los electricistas explican que el riesgo aparece cuando se supera la capacidad del alargue. Esto puede provocar sobrecalentamiento del cable, derretimiento del plástico, cortocircuitos o incendios domésticos.

Muchos de estos electrodomésticos superan los 1500 watts , un nivel que no debería pasar nunca por una regleta común.

Estos equipos no generan picos de energía ni calor excesivo, por lo que son seguros si el alargue está en buen estado.

Los especialistas coinciden en algunas reglas básicas para usar zapatillas eléctricas de manera segura:

Fuente: TN