Nueva condena para un exconcejal kirchnerista: cumple sentencia por abusar de dos nenas y ahora le agregan 11 años por otros cuatro casos

El escándalo que sacudió a Santa Cruz en medio de la pandemia, en 2020, cuando un concejal kirchnerista tuvo que renunciar a la Presidencia del parlamento de Río Gallegos acusado de violar a dos niñas, volvió este viernes a generar estupor cuando la justicia le agregó una condena a once años de prisión al dirigente que ya cumple una sentencia de 16 años por los primeros casos denunciados.

Las condenas fueron aplicadas a Emilio Maldonado por el tribunal oral de Río Gallegos en un segundo juicio por abuso sexual de menores de edad que tenían entre 4 y 9 años , cuando fueron atacados sexualmente por el dirigente del Frente de Todos entre 2016 y 2020.

Según los múltiples testimonios que se escucharon en los dos juicios, Maldonado lograba acceder a los niños tras cultivar lazos de amistad muy estrechos con sus familias, varias de los cuales compartían militancia en una unidad básica de la ciudad, al punto que la madre de una de las víctimas contó que hasta había presenciado el parto de una de sus hijas.

En el segundo juicio, que culminó este mediodía, los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Carlos Arenillas dispusieron condenar a Maldonado a "11 años de prisión de cumplimiento efectivo" al considerarlo autor penalmente responsable por "abuso sexual gravemente ultrajante, tres víctimas y abuso sexual simple agravado por la guarda".

Además, en el fallo unánime del tribunal que preside Vila, los jueces descartaron el pedido de prisión domiciliaria que había hecho la defensa del ex concejal y dispusieron que siga detenido en la Unidad Penitenciaria local, donde ya cumple la sentencia previa a 16 años de prisión por los dos primeros casos confirmados de abuso sexual a niñas.

El tribunal también ordenó inscribir esta nueva sentencia en el Registro de Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía Provincial en Función Judicial.

Tras la lectura del fallo, Maldonado fue retirado rápidamente por efectivos de la Policía de Santa Cruz que lo llevaron en un móvil utilitario de regreso a la cárcel, en medio de una custodia de la guardia que evitó que las familias de las víctimas tomaran contacto con el acusado.

Un grupo de mujeres que esperaba su salida, en una de las puertas del estacionamiento de la sede judicial, se quejó por el monto de la condena al considerar que "fue poco" y le reprocharon a las autoridades judiciales que no pudieron ingresar a la sala de la cámara oral cuando se leyó el veredicto.

“En este juicio hubo cuatro víctimas y le dan 11 años: Es una burla ”, añadió una de las madres y advirtió que en el primer proceso en su contra “por dos víctimas le dieron 16 años, ahora son más casos y le dan menos” años de prisión.

Otra de las madres apoyó la queja y señaló que en total “son seis víctimas, es una burla" y denunció que "las nenas no tienen contención”.

Las madres también se quejaron por el pedido de prisión domiciliaria que hizo la defensa de Maldonado por razones de salud y una de ellas apuntó: “Yo lo veo perfecto, no se porque dice que tiene cáncer terminal”. "Él quiere estar tranqui en su casa y anda a saber como están las otras mamás que ni siquiera pudieron venir hoy ”, acotó.

“Lo resguardan más a él que a nosotras, porque en el primer juicio pudimos ingresar todos y ahora no nos dejaron porque estaba él y encima las nenas no tienen contención de ningún tipo", añadieron en diálogo con la prensa local.

El lunes 29 de junio de 2020, el presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos tuvo que presentar su renuncia en medio de la movilización que había generado la viralización en las redes sociales del mensaje de la madre de una de sus víctimas que el fin de semana previo reveló la denuncia que poco antes había realizado en una comisaría capitalina y que no prosperaba.

Ese día, Maldonado s e adelantó a dimitir antes de que el Concejo Deliberante realizara una sesión extraordinaria para tratar su caso y de la que participaron los padres de las víctimas que contaron los abusos.

Tras la difusión del caso, otra mujer llevó la denuncia de su hija a la Policía y reveló ataques sexuales que databan de 2018. El caso llegó a la justicia y en 2022, el tribunal oral dictó una condena a 16 años de prisión. Años después surgieron las demás denuncias que derivaron en la segunda sentencia conocida este viernes.

Fuente: Clarín