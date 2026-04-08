Minimalismo cálido: la tendencia en decoración de 2026 que transforma cualquier ambiente sin gastar de más

En un contexto donde cada vez más personas buscan hogares funcionales, armoniosos y accesibles, el minimalismo cálido se posiciona como una de las tendencias más fuertes en decoración para 2026. Lejos de los espacios fríos y vacíos, esta propuesta combina simplicidad con calidez para crear ambientes acogedores sin necesidad de grandes inversiones.

Con una estética inspirada en la naturaleza y en el bienestar, esta tendencia propone volver a lo esencial, pero sin resignar personalidad.

El minimalismo cálido es una evolución del minimalismo tradicional. A diferencia del estilo más rígido y monocromático, incorpora:

El objetivo es claro: lograr espacios simples, pero que transmitan sensación de hogar .

No hace falta hacer grandes cambios para incorporar esta tendencia. Algunos ajustes simples pueden transformar por completo un ambiente:

La clave está en elegir pocos objetos, pero que aporten valor visual y emocional.

Una de las razones por las que este estilo se volvió tan popular es su accesibilidad. No requiere renovaciones costosas ni muebles nuevos.

Incluso pequeños cambios pueden generar un impacto visual inmediato.

El minimalismo cálido llegó para quedarse porque propone algo más que una estética: una forma de habitar los espacios con mayor conciencia.

En 2026, decorar ya no se trata de llenar, sino de elegir mejor. Y en esa simple decisión, puede estar la clave para lograr un hogar más cómodo, funcional y, sobre todo, más propio.

Fuente: TN