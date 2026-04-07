Militantes de izquierda interrumpieron una clase con legisladores libertarios en la Facultad de Sociales de la UBA

Con cánticos en rechazo a su presencia y un cartel que los identificaba como "enemigos de la Universidad pública", militantes de izquierda interrumpieron una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en la que participaban dos legisladores de La Libertad Avanza (LLA). El episodio generó el repudio del oficialismo, desde donde hablaron de “violencia e intolerancia".

"Fuera, fuera, fuera fachos fuera" , cantaron los estudiantes que irrumpieron en el aula donde se dictaba una clase de Derecho Constitucional, materia de Ciencias Políticas, a la que habían sido invitados el diputado por La Rioja Gino Visconti y el senador chaqueño Juan Cruz Godoy . La escena quedó registrada en varios videos que enseguida se viralizaron en las redes sociales.

Según se ve en las imágenes, el grupo entró de forma intempestiva y, en medio de los gritos y la confusión generada, reclamaron por la Ley de Financiamiento Universitario . "La tienen que aplicar. Son enemigos de la Universidad , quieren destruir este espacio, fuera", exigió un joven desde la puerta.

El pedido era por la ley aprobada por el Congreso a mediados de 2025 y luego los legisladores rechazaron el veto de Milei a la normativa. Sin embargo, se encuentra paralizada por el Gobierno, aunque el 31 de marzo la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le exigió que la implemente de inmediato .

Este martes, en medio de la tensión generada y ante la imposibilidad de continuar, la clase se dio por cerrada. “Te fuiste por la puerta de atrás”, escribió una usuaria de X que compartió una grabación donde se ve que los invitados van en dirección a una salida de emergencia.

La trascendencia que tuvo el tema, que ocurrió este martes a la mañana, en el mundo virtual provocó la reacción de la dirigencia libertaria . Desde el perfil oficial de la Juventud de LLA dijeron que “la izquierda de la UBA cruzó en límite” .

Fascistas. Intolerantes. Si a la izquierda no le gusta, rompen todo. Aprendan a vivir en democracia y a bancarse las ideas y personas que votó la mayoría del país. https://t.co/L2DzpLHmli

“Interrumpieron y bloquearon una clase del docente Luna solo por la presencia de Gino Visconti y Juan Cruz Godoy. La universidad es para debatir ideas, no para silenciar al que piensa distinto ”, señalaron.

Visconti reaccionó contra los estudiantes. "Esto no es militancia. Es intolerancia y violencia de la izquierda. Y no lo podemos naturalizar", dijo uno de los participantes de la clase. "La universidad pública tiene que ser un espacio de libertad", pidió.

En horas de la tarde, la senadora Patricia Bullrich se sumó al rechazo ante lo sucedido y calificó a los militantes como “fascistas e intolerantes”. “Si a la izquierda no le gusta, rompen todo. Aprendan a vivir en democracia y a bancarse las ideas y personas que votó la mayoría del país”, escribió en la misma red social.

El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , fue un paso más allá y planteó que "si la izquierda tuviera un poco más de poder, nos eliminaría a todos, como ya lo hizo cada vez que pudo con quienes se atrevieron a disentir...".

También se hizo eco de un mensaje del senador Joaquín Benegas Lynch. "A estos chicos, pichones de dictadores, deberían expulsarlos de la Universidad ", escribió el legislador nacional por Entre Ríos. “Vergüenza en la UBA. Una vez más la izquierda mostrando lo que es: violenta y totalitaria”, agregó.

Por su parte, el senador Pablo Cervi publicó un mensaje que luego compartió el presidente Javier Milei. En su texto, el neuquino (uno de los radicales que saltaron a LLA) expresó su repudio a “la violencia y la intimidación en cualquier ámbito, y más aún dentro de la universidad”, y consideró que la institución “ no puede ser secuestrada por grupos que, en nombre de ideas de izquierda, buscan callar al que piensa distinto ”.

“La convivencia democrática se basa en el respeto y la libertad de expresión, no en el apriete. Todo mi apoyo al docente y a quienes fueron impedidos de expresarse con libertad”, enfatizó.

Estas son las cosas que apoyan los periodistas, ya que mientras dicen estar en contra de la violencia, luego combaten a aquellos dan la pelea de frente contra los violentos... NOL$ALP. https://t.co/Ggf0elwXs1

Enfrascado en una escalada contra los medios, Milei también le dedicó un mensaje de cuño propio al altercado en la Facultad de Sociales.

"Estas son las cosas que apoyan los periodistas, ya que mientras dicen estar en contra de la violencia, luego combaten a aquellos dan la pelea de frente contra los violentos...", escribió el Presidente, que remató su tuit con la sigla de " No odiamos lo suficiente a los periodistas".

Fuente: Clarín