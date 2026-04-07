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La casa prefabricada china que se vende por $1.085.044 el m² y se instala en 12 horas en Buenos Aires

Redacción CNM abril 07, 2026

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En un contexto donde construir una vivienda tradicional en Buenos Aires resulta cada vez más costoso y lento, las casas prefabricadas importadas empiezan a posicionarse como una alternativa concreta. Entre las opciones que circulan en plataformas de venta online, se destaca un modelo de origen chino que promete instalarse en apenas 2 horas y que tiene un valor base de $1.085.044 por metro cuadrado .

Se trata de una casa contenedor personalizable, diseñada bajo un sistema modular expandible, que llega al país por vía marítima y se entrega lista para montar. Aunque el precio publicado corresponde al m² —y no al valor final—, el producto despierta interés por su rapidez de instalación y su formato adaptable a diferentes necesidades habitacionales.

El modelo, identificado como KTZ013, está pensado como una vivienda compacta pero funcional. Se ofrece en tres tamaños estándar:

La estructura está compuesta por acero galvanizado en caliente , lo que garantiza resistencia a la corrosión y mayor durabilidad . A su vez, incorpora paneles tipo sándwich —de EPS, lana de roca o poliuretano— que cumplen funciones térmicas y acústicas.

Además, el comprador puede sumar opcionales como cocina equipada, baño completo, muebles, terraza o incluso electrodomésticos.

Uno de los principales atractivos de este tipo de vivienda es su velocidad de montaje. Según el fabricante, cada módulo puede ensamblarse en apenas dos horas , lo que permite tener la casa completamente operativa en menos de un día .

Entre sus características técnicas más destacadas se encuentran:

Este tipo de construcción no requiere bases complejas, lo que reduce significativamente los costos de obra y tiempos de ejecución.

A pesar de sus ventajas, hay algunos factores clave que deben considerarse antes de adquirir una casa prefabricada importada:

Además, al tratarse de una estructura modular internacional, los tiempos de entrega dependen del transporte marítimo y la logística aduanera.

Fuente: TN


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