Milei en Israel: recibió tres distinciones y se reunió con el presidente Herzog

En la antesala a su participación en nuevo aniversario de la independencia de Israel, y en medio de sus sempiternos ataques al periodismo a través de su cuenta de X, Javier Milei hizo lo que más le gusta en su segunda jornada en Tierra Santa: recibir premios y distinciones por su apoyo a los reclamos del país hebreo.

En primer término, el mandatario argentino recibió un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Bar-Ilan. En su discurso en el estrado de esa casa de altos estudios, afirmó que “con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar” en elíptico respaldo a la guerra que libra Israel con Irán desde hace semanas.

El Presidente aprovechó la ocasión para realizar una ferviente defensa del derecho a la vida, al argumentar que “sin ese derecho, no hay proyecto de vida posible, no hay propiedad que valga, no hay contrato que tenga sentido”, y puntualizó que “nadie puede iniciar la fuerza contra otro, la vida del prójimo es inviolable, su cuerpo es inviolable, y esa inviolabilidad es la condición de posibilidad de toda convivencia libre”.

La ceremonia tuvo lugar en presencia del presidente de la Universidad Bar-Ilan, el profesor Arie Zaban, además de otras autoridades académicas y alumnos. Los organizadores argumentaron la distinción al libertario por su trabajo para fortalecer los lazos entre Argentina e Israel , destacando la “firme postura en el esfuerzo internacional para garantizar el regreso de los rehenes israelíes retenidos por la organización terrorista Hamás en Gaza”.

De hecho, a la actividad asistieron como invitados de honor algunos de los rehenes liberados y sus familiares, a quienes el mandatario saludó al término de su alocución, que empezó con un agradecimiento por el homenaje.

La Universidad precisó que otorgó el doctorado honoris causa al presidente Milei por “su larga colaboración con el Estado de Israel y sus ciudadanos, así como a su lucha pública e internacional contra el antisemitismo”.

En su discurso, el mandatario fustigó las excesivas regulaciones de la economía , aseverando que “estropean el derecho de propiedad, y después eso hace que las economías no crezcan” y valoró que en la Argentina, “en poco más de dos años llevamos a cabo más de 15 mil reformas estructurales”. El Presidente llamó justamente a desregular, al tiempo que explicó que ello implica “devolver derechos de propiedad, y eso permite liberar rendimientos crecientes, lo que genera crecimiento porque facilita la división del trabajo”.

Luego el libertario se encontró con el presidente israelí Isaac Herzog, quien le entregó una Medalla de Honor en reconocimiento al apoyo diplomático de Argentina a Israel . En esa sede gubernamental volvió a tomar el micrófono para sentar posición sobre el vínculo entre ambas naciones.

"Argentina e Israel representan, cada uno a su manera, una misma causa: mantener viva la llama de la libertad en un mundo incierto, donde la oscuridad hoy también se cierne sobre pueblos que alguna vez conocieron la libertad. La libertad no es otra cosa que preservar la llama de una vida libre y digna de ser vivida. Porque, como dijo Moisés al pueblo de Israel: ‘Entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, elige la vida’", destacó.

Más tarde el libertario visitó la Yeshivá Hebrón donde fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Junto a una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , había llegado a el país hebreo el domingo a la mañana. Desde entonces es acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

El mandatario culminará este martes su actividad en ese país, cuando participe en la Ceremonia por el 78 Día de Independencia de Israel , donde le corresponderá encender una de las antorchas de la tradicional actividad, siendo “el primer líder extranjero en tener ese honor”, en palabras de las máximas autoridades locales.

Cerca de la medianoche, hora local, la comitiva argentina volverá a abordar el ARG-01 que partirá desde el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv rumbo al Area Militar del Aeroparque Metropolitano, donde esta previsto aterrice a las 10 de este miércoles.

Fuente: Clarín