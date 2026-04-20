Adorni tiene en venta un departamento en La Plata: es de antes de asumir funciones en el Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , publicó para la venta su departamento de tres ambientes en La Plata y le fijó un precio de 95.000 dólares , en momentos en que la Justicia avanza con una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. Así surge de una publicación de la inmobiliaria Century 21, que ofrece el inmueble situado en la calle 48 n°558 , entre 6 y 7, en la capital bonaerense.

Se trata de un inmueble ubicado en el cuarto piso al frente , con ambientes separados, living con calefacción por tiro balanceado, comedor, cocina semi-integrada con una barra desayunadora, muebles y una puerta de servicio.

El departamento cuenta con un baño completo con bañera e hidromasaje, 2 toilettes uno de ellos con ducha, espacio para lavarropas, 3 dormitorios , dos de ellos con calefacción por tiro balanceado y otro con aire acondicionado.

El inmueble tiene balcón corrido que cubre el ancho del departamento con puertas ventana, baulera y el aviso señala que está “en excelente estado de conservación sin detalles de humedad ni roturas” . Lo publicitan como una “excelente oportunidad de inversión” y apta para aplicar a la compra mediante un crédito bancario.

Adorni está siendo investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita , luego de que fue denunciado por realizar vuelos en un avión privado a Punta del Este y por la adquisición de dos inmuebles desde que está en funciones: un departamento en Caballito y una casaquinta en Exaltación de la Cruz .

Esos inmuebles los adquirió mediante hipotecas que tomó sobre las propiedades que vencen este año, cuando debe saldarlas. Este podría ser uno de los motivos por los que el jefe de Gabinete puso en venta su departamento de La Plata, de modo de hacerse de efectivo para saldar sus deudas.

Sin embargo, fuentes de la Presidencia indicaron a LA NACION que el departamento platense está en venta “desde hace ocho años” , desde “antes de la pandemia”.

Adorni debe 200.000 dólares de hipoteca por la adquisición del departamento donde vive actualmente en Miro al 500 , en Caballito, y debe otros 70.000 dólares por la hipoteca de 100.000 dólares que constituyó sobre un departamento de Parque Chacabuco, dinero con el compró una casa de fin de semana en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz.

La propiedad de La Plata está en buen estado de conservación . El edificio tiene dos ascensores, se aceptan mascotas y cuenta con servicios de agua, cable, cloaca, electricidad, gas natural, internet, pavimento, teléfono, baulera, aire acondicionado individual, alarma, internet wifi y baulera.

En su declaración jurada de 2024, Adorni informó que el departamento de La Plata era una “donación” , que ingresó a su patrimonio en 2016.

Allí figura departamento La Plata, noroeste, dirección Calle 50 , que ingresó al patrimonio de Adorni el 1 de junio de 2016, con una superficie declarada del 105 m2, producto de una donación y con una valuación fiscal de 14.106.298 pesos. En el gobierno confirmaron a LA NACION que es el mismo inmueble de la calle 48 y que debe haber un error material en la declaración jurada o en el aviso de la inmobiliaria.

Fuente: La Nación