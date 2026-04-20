Brasileirao: Jonathan Calleri erró cuatro chances en una jugada y Rodrigo Castillo marcó de cabeza “a lo Palermo”

En el fútbol brasileño se disputó la fecha 12 del campeonato Brasileirao y tuvo a dos argentinos entre los protagonistas. Uno de los que se robó todas las miradas fue Jonathan Calleri. El atacante de San Pablo falló ¡cuatro chances de gol en una sola jugada! en la caída de su equipo, mientras que Rodrigo Castillo convirtió para Fluminense con un gran cabezazo al estilo Martín Palermo.

Vasco da Gama le ganó 2 a 1 a San Pablo en el estadio Sao Januário, de Río de Janeiro, el pasado sábado. Lo ganaban los visitantes 1 a 0 con el gol de Luciano, a los 10 minutos de la primera parte, pero en el segundo tiempo y también a los 10, hubo una jugada que pudo ser determinante en el partido.

Lucca Marques encaró por la izquierda, se metió al área y envió un centro. Allí estaba Jonathan Calleri, que falló de forma insólita en varias oportunidades: cuando le llegó la pelota le pegó de primera, pero le salió para adelante; luego, el balón rebotó en un rival y le quedó para redimirse el rebote, pero falló. Sin embargo, en dos oportunidades, un defensor la salvó contra la línea. En la cuarta chance, la pelota se alejó del arco hacia un costado, le dio de taco y otra vez se puso en su camino un jugador de Vasco para ahogarle el grito de gol. Fueron cuatro chances en una sola acción. Vale destacar que el delantero de 32 años lleva seis tanos en el torneo actual y sólo tiene arriba suyo en la tabla a Carlos Vinicius de Gremio, que tiene siete.

Calleri se tiene que dedicar al pádel, la erró 3 veces seguidas!!! pic.twitter.com/n9TRQAUwYA

Pero la acción que falló el exBoca fue trascendental porque luego Vasco Da Gama dio vuelta el partido con los goles del uruguayo José Luis Rodríguez, de penal, a los 27 minutos del segundo tiempo y del colombiano Andrés Gómez a los 43. Con este resultado, los paulistas están cuartos con 20 puntos en el campeonato mientras que los cariocas treparon al puesto 16 con 16 unidades. En la derrota de San Pablo, Alan Franco y Enzo Díaz formaron parte de la alineación inicial. mientras que Claudio Spinelli estuvo entre los suplentes del equipo ganador.

Pero hubo otra presencia argentina en la duodécima jornada del Brasileirao. Fluminense se recuperó de la dura derrota sufrida en la semana por la Copa Libertadores ante Independiente Rivadavia como local. El equipo de Río de Janeiro le ganó de visitante 3 a 2 a Santos en el estadio Vila Belmiro este domingo.

Lo empezó ganando el equipo local, que tuvo en su alineación titular a Neymar. Gabigol puso el 1 a 0, a los nueve del primer tiempo. Sin embargo, una de las figuras del equipo que dirige el argentino Luis Zubeldía fue justamente un compatriota. Rodrigo Castillo asistió a Jefferson Savarino, que puso el 1 a 1 a los 24.

En la segunda etapa, el exVélez Álvaro Barreal le daba la ventaja transitoria a Santos 2 a 1, pero cuando el reloj marcaba 15, llegó el grito del jugador que llegó desde Lanús a principios de marzo. Savarino tocó con Guga y el lateral envió un centro al área. A la altura de la línea del área chica y en el primer palo, Castillo se elevó y le dio fuerte de cabeza con dirección al segundo palo del arquero Gabriel Brazao: fue una definición a lo Palermo, como el actual entrenador marcó para Estudiantes y Boca. Es el tercer tanto en 10 partidos para Castillo, el atacante de 27 años que llegó a Brasil luego de ser campeón con Lanús en el ámbito internacional.

RODRIGO CASTILLO EMPATA! Santos 2-2 Fluminense. pic.twitter.com/qQnzQP6FaS

Fluminense logró la victoria 3 a 2 gracias al tanto de John Kennedy a los 41 minutos. De este modo, el tricolor se ubica tercero y con 23 puntos en la tabla de posiciones del Brasileirao. Santos, que no atraviesa un buen presente, está en el puesto 15 con 13 unidades. Palmeiras es quien lidera el campeonato brasileño. Transcurridas 12 jornadas, los paulistas tienen 29 unidades y una campaña sólida con nueve victorias, dos empates y tan solo una caída.

Además de Castillo y Barreal, hubo más argentinos: Adonis Frías, Lautaro Díaz y Benjamín Rollheiser fueron al banco de Santos y el defensor Juan Freytes estuvo como titular en Fluminense.

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Fuente: La Nación