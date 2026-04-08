“Me metieron una morcilla en la calza y me tocaban”: el crudo relato de la jugadora de hockey que denunció abuso sexual en un rito de iniciación

Seis jugadoras de hockey del club Alemán, uno de los principales clubes de Mendoza, de entre 21 y 32 años, fueron imputadas por abuso sexual simple contra una adolescente de 16 años que denunció ser víctima de un rito de iniciación con connotaciones sexuales por su pase a una categoría superior.

El fiscal Mauro Perassi las acusó de abuso sexual simple agravado por ser cometido por dos o más personas, en el marco de la causa que se inició por el llamado "bautismo por llegar a primera".

Son 10 las jugadoras denunciadas . Seis ya fueron imputadas y las cuatro restantes, tienen emitida la cédula de notificación de la imputación y han sido citadas para el próximo martes a la sede del Polo Judicial de Mendoza.

Sucedió el 21 de abril de 2023, y fue desestimado en una primera instancia por la fiscal Mercedes Moya, porque las otras jugadoras que también pasaron por lo mismo (también menores de edad) declararon que ellas no se sintieron afectadas. Pero la familia de la principal víctima hizo público el caso en los medios y logró que se reabriera la causa y que avance la investigación.

La denunciante tenía 16 años, había sido ascendida de quinta categoría a primera división . Al terminar el entrenamiento, después de la 21, fue obligada a ir al vestuario del club, ubicado en Dorrego, Guaymallén, con otras tres jugadoras que también debutaban.

Una publicación compartida por telenoche (@telenoche)

En el baño las esperaban diez jugadoras del equipo, de entre 18 y 30 años, que en ese momento integraban el plantel superior.

En su testimonio en el expediente, la adolescente de 16 años contó que la obligaron a quitarse el top y quedarse solo con la calza. Le dieron treinta segundos para cubrirse los pechos con papeles u hojas y le ordenaron colocarse en cuadrupedia. "Ahora ladrá, sos un perro" , recuerda que le dijeron.

A la denunciante y otras tres compañeras, les vendaron los ojos con toallitas femeninas y le pusieron un hueso en la boca. La obligaron a trasladarse así en cuatro patas y con un hueso hasta las duchas.

Después, relató la denunciante, le dijeron que tenía que gritar un “gol” y le introdujeron una salchicha a la fuerza en la boca. "Me tocaron y me metieron una morcilla entre la calza y la bombacha , me resistía y no me dejaban que me la quitara", describió la adolescente.

"Me decían cosas con connotaciones sexuales en relación a mi entrenador y me dieron un preservativo con un líquido blanco que me obligaron a tomar. Cuando me sacaron la venda, vi que me estaban filmando" , afirmó.

Al día siguiente, el equipo de primera se reunió y les pidieron a las cuatro menores que habían participado del "bautismo", que "no dijeran nada, que era una parte de la mecánica del equipo".

El abogado del club Alemán, Alejandro Moreno, dijo que el club inició un sumario interno y se presentó en la Justicia en 2023, alertados por la familia denunciante. Que en un primer momento se aplicó una sanción contra las jugadoras que habían comandado el rito de iniciación pero que la comisión directiva levantó la sanción hasta que hubiera una imputación formal.

Hubo mucha resistencia y negación del hecho por parte de las jugadoras denunciadas. Al hacerse público el caso, se marginó del grupo a la víctima, que terminó cambiando de club y luego abandonando el hockey sobre césped .

"Desde entonces, se prohibieron todo tipo de bienvenidas o ritos de iniciación en los deportes que se practican en el club" , agregó Moreno. Y detalló que las 10 jugadoras acusadas y las otras tres que también estuvieron en el bautismo, siguen jugando en el cl ub.

El abogado aclaró que las acusadas seguirán siendo parte del club Alemán, hasta tanto la Justicia dictamine la culpabilidad o la inocencia.

La madre de una las jugadoras acusadas de abuso sexual negó que todo lo declarado por la adolescente y su familia. "Se ha construido un relato y ya prácticamente se está hablando de una violación", cuestionó la mujer, en un raid de medios.

"Decidimos hacer silencio porque confiábamos en el proceso judicial que al principio nos dio la razón, pero ahora volvió y nos vemos perjudicados" , afirmó.

La mujer reconoció que existió el bautismo de bienvenida: "Los padres sabíamos que iba a ocurrir ese rito de bienvenida. Fue una fiesta, un juego entre amigas, no hubo intención de humillarla", dijo la mujer.

Aseguró que la denunciante ha ido cambiando su relato y que al tomar trascendencia pública "todo es morbo". Destacó: "El solo hecho de que haya una morcilla no quiere decir que sea aberrante".

La madre admitió que existieron videos del momento del bautismo de primera pero agregó que "fueron borrados a pedido de la chica denunciante". Y recordó que la adolescente tuvo que cambiarse de club porque, "ella y su familia habían hablado mal de todo el plantel y se tenía que ir".

Confirmó la madre de una de las imputadas que dos de las jugadoras ya declararon y el resto también quiere hacerlo, una vez que se notifiquen todas las imputaciones.

Fuente: Clarín