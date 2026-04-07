MAR DEL PLATA: Murió el delincuente que había chocado con una moto robada tras una persecución

ZONALES





El hombre de 39 años que había resultado gravemente herido tras chocar con una moto robada luego de una persecución policial falleció el domingo por la noche en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanecía internado desde el momento del hecho.





Se trata de Juan Carlos Álvarez, quien conducía una moto Bajaj Dominar 400 que había sido sustraída horas antes en la avenida Constitución al 7500. El rodado fue detectado por operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que dio inicio a un operativo policial.





Según la reconstrucción, tras una persecución por distintas arterias y luego de perderlos momentáneamente de vista, los efectivos escucharon una fuerte colisión en la intersección de Marcos Sastre y Alice. Al llegar al lugar constataron que la moto había impactado contra un Volkswagen Passat.





Como consecuencia del choque, el conductor de la moto sufrió la amputación de su pierna derecha y fue trasladado de urgencia en estado crítico, cuadro que finalmente derivó en su fallecimiento horas más tarde.





En tanto, una joven de 21 años que viajaba como acompañante también resultó herida y fue derivada al hospital con politraumatismos, aunque se encuentra fuera de peligro.





El automóvil involucrado era conducido por un hombre de 75 años, quien fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo de 0,26 g/l. Por este motivo, fue imputado por el delito de lesiones culposas, sin que se dispusieran medidas restrictivas de su libertad.





En el lugar del hecho, además, se secuestró un arma de fuego tipo pistola calibre .22 con numeración suprimida. A partir de esto se había iniciado una causa por portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento, la cual quedó extinguida tras el fallecimiento del principal imputado.





Por su parte, la acompañante continúa imputada por encubrimiento y permanece alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.