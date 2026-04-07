BALCARCE: Pasaron la noche juntos, la invitó a retirarse y le incendió la casa

ZONALES







Un grave episodio se registró en la ciudad de Balcarce, donde una mujer fue aprehendida acusada de haber iniciado intencionalmente un incendio en la vivienda de un hombre con quien había pasado la noche.





El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el intento de una mujer de ingresar a una casa ubicada en inmediaciones de las calles 36 y 45, donde además se registraba un foco ígneo. Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal constataron la situación.





Según la información oficial, la mujer había estado previamente en el domicilio junto a un hombre con quien había salido de un baile. Tras pasar la noche, el sujeto le pidió que se retirara del lugar, lo que habría desencadenado la reacción de la joven, quien inició el incendio de manera intencional.





Ante esta situación, fue aprehendida en el lugar y trasladada a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones por los delitos de incendio y daño.





En el lugar trabajó personal de Bomberos junto a operarios de la Cooperativa de Electricidad para controlar la situación, antes de la intervención de los peritos encargados de realizar las tareas investigativas correspondientes.

La causa quedó en manos de la fiscal de Flagrancia, Ana María Caro, quien dispuso el traslado de la imputada a la Unidad Penal N°50 de Batán.